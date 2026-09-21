João Fonseca anuncia pausa na carreira: "Ano muito desafiador"

João Fonseca falou que o ano de 2026 vem sendo um grande desafio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após garantir a vaga do Brasil na fase qualificatória do Grupo Mundial de tênis de 2027, com Copa Davis, o tenista brasileiro João Fonseca fez uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (21/9), informando que fará uma pausa temporária na carreira para “ dar um tempo para o meu corpo e para a minha cabeça”. Com isso, o atleta brasileiro não vai jogar os torneios deste mês e do próximo.

O atleta decidiu junto da equipe, após colaborar com a vitória do Brasil na Copa Davis. A vitória sobre a Suíça garantiu a classificação do Brasil para a fase qualificatória do Grupo Mundial de 2027.

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Na publicação, João falou que o ano de 2026 vem sendo um grande desafio para ele. Apesar da conquista inédita do Rio Open 2026 ao lado de Marcelo Melo, no começo do ano, incômodos fizeram o atleta de 20 anos deixar de competir em quatro torneios diferentes neste ano.

“2026 tem sido um ano muito desafiador para mim. Além de tudo o que a profissão exige, foram muitas lesões que acabaram me tirando de torneios importantes e me impedindo de jogar da maneira que eu gostaria. Sei que a vida de atleta tem dessas coisas, mas, ainda assim, não deixa de ser frustrante. Fiz um esforço grande pra retornar e defender o Brasil na Copa Davis, mas ainda preciso de mais tempo", declarou o atleta.

João Fonseca afirmou que ficará fora da competições na Ásia, nestes dois próximos meses. O brasileiro não vai participar do ATP 500 de Tóquio, que começa no dia 30 de setembro e do Masters 1000 de Xangai, na China, em outubro.

“Conversei muito com o meu time e chegamos à conclusão de que o melhor caminho, neste momento, é respeitar os sinais, dar um tempo para o meu corpo e para a minha cabeça, e não seguir para os torneios da Ásia", concluiu o brasileiro.