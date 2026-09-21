Série B do Candangão: confira resultados da quarta rodada da segundinha

A primeira fase do Candangão Série B começa a se afunilar. No último fim de semana, as equipes entraram em campo em jogos válidos pela quarta rodada do torneio. As extremidades da tabela seguem intactas. O Taguatinga não entrou em campo, mas segue continua líder isolado. O Candango perdeu e está instalado na lanterna.

O destaque da quarta rodada foi o Grêmio Valparaíso. A equipe ainda não havia vencido no torneio e estava fora da zona de classificação para as semifinais. Entretanto, o Greval não tomou conhecimento do Luziânia, no Abadião. Mesmo brigando na parte de cima da tabela, o Igrejinha sofreu um impiedoso 6 x 0. Gabriel Kersul e Paulo Henrique comandaram a goleada ao marcarem dois gols cada. Fernando e Eryck fecharam o baile no último domingo (20/9).

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Após a derrota , a torcida do Luziânia cobrou a diretoria e os jogadores depois do apito final. O Igrejinha ainda estava invicto na competição, mas com a goleada sofrida, cai para a penúltima colocação com quatro pontos. O Greval sai da quinta posição e salta até a vice-liderança com cinco pontos.

Legião e Candango abriram a quarta rodada no último sábado (19/9) também no Abadião. Ambas equipes ainda não tinham vencido no torneio. Entretanto, a equipe laranja fez bom jogo e venceu por 2 x 0 com gols de Maikon e Renato. O Legião chega aos cinco pontos e assume a terceira colocação no campeonato. O Candango, segue na lanterna com apenas um ponto em quatro partidas.

Para fechar a rodada, na tarde do último domingo (20/9), o Canaã também conseguiu a primeira vitória no campeonato. A pártida foi contra o Planaltina, no Dirceuzão, e terminou em 1 x 0 com gol de Matheus no início da segunda etapa. Entretanto, mesmo com o tento, o Canaã segue fora do G-4, mas chega aos quatro pontos, mesmo número de pontos do Planaltina, que é o quarto colocado.

O Candangão Série B caminha ao final da primeira fase. Ao todo, são jogadas sete rodadas no formato de pontos corridos. Os quatro primeiros ao fim passam para as semifinais. Os finalistas garantem vaga na elite do futebol do DF. Após quatro rodadas disputadas, a tabela segue embolada. Apenas um ponto separa o vice-líder Greval do vice-lanterna Luziânia. O Taguatinga, mesmo sem entrar em campo neste fim de semana, segue na liderança isolada com nove pontos e 100% de aproveitamento.

Resultados

4ª rodada

Candango 0 x 2 Legião

Luziânia 0 x 6 Greval

Canaã 1 x 0 Plantaltina

Próximos jogos

5ª rodada

Sábado - 26/9

15h30 Legião x Grêmio Valparaíso

15h30 Canaã x Luziânia

Domingo - 27/9

15h30 Taguatinga x Planaltina

GRUPO A Pts J V E D GP GC SG CV CA % 1º Taguatinga 9 3 3 0 0 7 0 7 0 7 100 2º GREVAL 5 4 1 2 1 8 4 4 0 11 41 3º Legião 5 3 1 2 0 3 1 2 0 8 55 4º Planaltina 4 4 1 1 2 4 4 0 0 12 33 5º Canaã 4 3 1 1 1 2 2 0 0 7 44 6º Luziânia 4 3 1 1 1 2 7 -5 1 5 44 7º Candango 1 4 0 1 3 1 9 -8 0 4 8

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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