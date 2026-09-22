Flamengo define estádio do jogo de ida contra o Estudiantes

A diretoria do Flamengo bateu o martelo e fechou um acordo com o Estudiantes para definir o local da partida de ida da semifinal da Copa Libertadores. Após dias de conversas e impasses sobre a divisão de espaço para o público visitante, os clubes acertaram que o confronto acontecerá no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Desse modo, a equipe carioca garantiu um setor exclusivo com capacidade para comportar os torcedores que vão viajar até o país vizinho.

O acerto encerra as divergências de bastidores que vinham esquentando o clima antes do duelo internacional. Com a decisão confirmada, o time rubro-negro terá à disposição quatro mil ingressos na área localizada atrás de um dos gols, cumprindo a cota obrigatória prevista no regulamento oficial da Conmebol.

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Qualidade da grama pesa na escolha do Flamengo

A preferência pelas boas condições do piso do Estádio UNO pesou diretamente para o desfecho positivo do acordo. A comissão técnica de Leonardo Jardim avalia que um gramado bem cuidado favorece o toque de bola rápido do time, facilitando a missão de construir um resultado seguro fora de casa.

Por outro lado, uma eventual recusa carioca poderia forçar a mudança do espetáculo para uma praça esportiva de maior capacidade em solo argentino. No entanto, o risco de atuar em um campo castigado fez os dirigentes descartarem a ideia de tirar o rival de seu estádio tradicional, evitando surpresas com superfícies irregulares.

Calendário definido para a semifinal da Libertadores

Portanto, o primeiro embate da decisão continental está confirmado para o dia 15 de outubro, uma quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). A expectativa agora gira em torno da abertura da venda de bilhetes para o público geral. O que, aliás, deve acontecer nas próximas semanas por meio das plataformas oficiais.

Já o segundo e decisivo confronto está agendado para o dia 22 de outubro, também às 21h30, com o apoio maciço da massa no Maracanã. Até lá, o elenco concentra todas as energias no Campeonato Brasileiro para sustentar a liderança antes da viagem decisiva rumo à final da



