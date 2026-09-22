Limitação de estrangeiros e cotas etárias: entenda as novas medidas da CBF

Na partida entre Palmeiras e Grêmio, no último domingo (20/9), a equipe paulista entrou em campo com seis jogadores estrangeiros. Da mesma forma, o Flamengo, líder do campeonato brasileiro, também contou com sete jogadores de outros países na equipe titular.

Entretanto, o cenário mudar a partir de 2027. Nesta segunda-feira (21/9),a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), junto com os clubes da Série A e B, aprovaram a redução gradativa de estrangeiros nas equipes, chegando ao limite de cinco atletas até 2030. Já no ano que vem, o número de jogadores nascidos em outros países vai cair de nove para oito, e em 2028 para sete, 2029 para seis e 2030 para cinco.

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Isso significa que equipes como o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras e Vasco vão precisar mexer no elenco.

A decisão vem acompanhada por outra medida: a implementação de uma cota etária para todas as equipes. A partir do ano que vem, dos 50 atletas inscritos nas competições nacionais, 20 deverão ter 23 anos ou menos. Assim como a medida dos estrangeiros, a quantidade de atletas sub-23 nos elencos vai aumentar progressivamente até chegar a 25, metade do elenco inscrito em 2030.

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A justificativa da entidade para essas medidas é baseada no aumento médio de idade dos atletas da competição. Um estudo, realizado pela CBF Academy, mostrou o aumento da média de idade dos atletas do Brasileirão passou de 27,3 anos em 2021 (quando o limite de estrangeiros era de 5 por jogo) para 28,5 anos em 2026, (onde são permitidos até nove por jogo).

Segundo a CBF, os jovens jogadores brasileiros estariam perdendo espaço para os jogadores experientes vindo de fora. Segundo o estudo apresentado pela entidade, o percentual de minutos jogados por estrangeiros acima de 23 anos na Série A, subiu de 7,8% para 25% entre 2020 e 2026. E os minutos jogados por atletas brasileiros sub-23, somaram apenas 13,8%, em 2026.

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A minutagem dos jogadores brasileiros está muito abaixo das cinco ligas apresentadas pela CBF. Os atletas sub-23 representam 38% dos minutos no campeonato francês, 32% no inglês, 31% no espanhol, 28% no alemão e 28% no italiano.

Apesar disso, é normal equipes europeias serem recheadas de jogadores estrangeiros. Times como Liverpool, Real Madrid, Juventus, PSG, tem mais da metade do elenco composto por jogadores de fora do país do clube. Entretanto, a CBF acredita que as medidas possam ajudar a melhorar o nosso produto.