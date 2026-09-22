Petrobras assume naming rights da Brasil Ladies Cup pelas próximas duas edições

Competição feminina carregará petrolífera nacional nos naming rights nas edições de 2027 e de 2028 - (crédito: Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)

A Brasil Ladies Cup ganhou um novo parceiro comercial para os próximos dois anos. A Petrobras assumiu os naming rights da competição e estará associada às duas próximas edições do torneio de futebol feminino, em um acordo anunciado nesta semana. A parceria amplia a presença da companhia na modalidade e chega após uma sexta edição marcada pelo recorde de audiência da história do campeonato.

O acordo prevê a presença da marca nas transmissões digitais, placas de campo, experiências destinadas aos torcedores e ações sociais ligadas ao desenvolvimento do futebol feminino. A parceria também abre espaço para ativações comerciais e conteúdos ao longo das próximas edições, mantendo o modelo estrutural adotado pela organização nas temporadas anteriores. Os valores do contrato não foram divulgados.

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“A chegada da Petrobras representa um passo muito importante para a Brasil Ladies Cup. Ter a marca da companhia associada ao torneio reforça a credibilidade do projeto e mostra que o futebol feminino vem conquistando cada vez mais relevância estratégica dentro do mercado esportivo brasileiro”, afirmou Fábio Wolff, membro do comitê organizador da competição.

A entrada da Petrobras acontece em um momento de expansão da presença da empresa no futebol feminino. Em julho, a companhia renovou a parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF) até o fim de 2027 e passou a dar nome ao Paulistão F e à Copinha F, além de manter participação em outras competições e projetos de desenvolvimento da modalidade no estado de São Paulo. A Petrobras também mantém iniciativas voltadas à formação de atletas e ao desenvolvimento de infraestrutura para o futebol feminino.

Recorde de audiência antecede novo acordo

A parceria com a Petrobras chega três meses após a sexta edição da Brasil Ladies Cup, disputada entre 9 e 12 de julho, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Palmeiras, Flamengo, Peñarol e Seleção do Paraguai participaram do torneio, com o clube paulista conquistando o bicampeonato após vencer o Flamengo por 3 x 1 na decisão.

Fora de campo, a competição também registrou marcas importantes. As transmissões em streaming alcançaram 1,366 milhão de pessoas, maior número da história do torneio, enquanto a final levou 1.821 torcedores ao estádio. O painel comercial contou ainda com 11 marcas patrocinadoras, duas a mais em relação à edição anterior.

O crescimento comercial acompanha um momento de expansão do futebol feminino brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ampliou o calendário nacional a partir de 2026, com mais clubes, datas e jogos nas principais competições, além de aumento de investimentos e premiações. O movimento ocorre às vésperas da Copa do Mundo Feminina de 2027, marcada para o Brasil.

Com o novo acordo, as próximas duas edições passam a contar com a Petrobras como marca associada ao nome da competição. A organização prevê manter o padrão operacional dos últimos anos e ampliar ações comerciais, digitais, experiências para o público e iniciativas sociais relacionadas ao desenvolvimento do futebol feminino.