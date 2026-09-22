Fim de uma era! Champions League terá nova cerveja oficial em 2027

A relação da Heineken com a Champions vem desde 1994, ainda com a marca Amstel - (crédito: Frederic Dides/AFP)

A próxima edição da Champions League terá uma grande mudança fora dos campos. Afinal, a Heineken não será mais a cerveja oficial da competição. Assim, a bebida holandesa será substituída pela Stella Artois, da empresa AB Inbev, que assinou contrato até 2033. Ela também estará presente na Europa League.

A relação da Heineken com a Champions vem desde 1994, ainda com a marca Amstel. Entretanto, em 2005, a empresa adotou a própria Heineken como a cerveja oficial, cujo contrato com a competição tem validade somente até agosto de 2027.

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Os valores da nova parceria não foram divulgados. Entretanto, estima-se que a AB Inbev pagará cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) por ano. Como o contrato tem duração de seis anos, o valor pode chegar a 1,2 bilhão de euros (aproximadamente R$ 7,2 bilhões). Este valor seria 70% superior ao contrato anterior, avaliado em 120 milhões de euros.

Com a chegada ao principal torneio de clubes da Europa, a megaempresa amplia sua participação no esporte. A AB Inbev possui contratos com grandes eventos e competições internacionais.

Aliás, a Stella Artois vem aumentando sua participação no tênis. Afinal, ela é parceria de Ronald Garros e Wimbledon, dois dos quatro Grands Slam da temporada regular. No mercado brasileiro, a marca mantém relação com figuras emblemáticas das quadras, como Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni.



