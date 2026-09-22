Dallas Cowboys treinará no CT do Flamengo antes de jogo no Maracanã

O Dallas Cowboys utilizará o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, para realizar treinamentos antes do confronto contra o Baltimore Ravens, no próximo domingo (27/9), no Maracanã. A equipe da NFL (liga de futebol americano do EUA) fará o primeiro trabalho no CT rubro-negro na sexta-feira (25/9), durante a passagem pelo Rio de Janeiro, e encerrará a preparação no estádio no sábado (26/9).
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A programação do Cowboys na sexta-feira começa, aliás, com uma entrevista coletiva do técnico Brian Schottenheimer, às 14h30 (de Brasília). O treinamento terá início às 15h e será aberto à imprensa. Depois da atividade, alguns jogadores também atenderão os jornalistas, entre eles o quarterback Dak Prescott, segundo informações do ge.
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No sábado, o Dallas fará o último trabalho antes da partida no próprio Maracanã. O confronto com o Ravens marca o primeiro jogo oficial da NFL realizado no Rio de Janeiro.
Cowboys e Flamengo dividirão o CT
A equipe norte-americana utilizará somente um dos campos do Ninho do Urubu. O Dallas solicitou apenas a utilização do gramado e não terá acesso às áreas de academia, fisioterapia e outros espaços do centro de treinamento. Pela cessão da estrutura, o Flamengo receberá, então, uma remuneração.
A presença dos americanos não vai interferir na programação do elenco profissional rubro-negro. Afinal, o time comandado por Leonardo Jardim treina no Ninho durante a Data Fifa e terá atividade marcada para as 10h de sexta-feira, algumas horas antes da chegada do Cowboys ao campo. Além disso, a equipe ganhou folga no sábado e no domingo por conta da longa Data Fifa.
O Ninho do Urubu também passou por vistoria da NFL antes da chegada das equipes. O gramado recebeu avaliação positiva da liga, que utilizará o espaço como base de treinamento do Dallas. Enquanto isso, o Baltimore Ravens ficará no Lonier, centro de treinamento do Botafogo. O Maracanã, palco da partida, está sob responsabilidade da NFL desde segunda-feira (21/9) para os ajustes necessários ao evento.
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