Fifa inaugura minicampos de futebol para crianças na Cijordânia

Os minicampos Fifa Arena, construídos em colaboração com a Federação Palestina de Futebol e com apoio financeiro do governo suíço, serão inaugurados oficialmente nesta sexta-feira (25/9). O futebol oferecerá às crianças da região da federação-membro da Palestina, assim como às suas comunidades. Tudo, aliás, em um espaço essencial para jogar, competir e passar tempo juntas, graças à construção de dois novos minicampos Fifa Arena em Marah Rabah, ao sul de Belém, e em Qusin, no norte da Cisjordânia.

As instalações, construídas em colaboração com a Federação Palestina de Futebol e cofinanciadas pela Fifa e pelo Departamento Federal de Relações Exteriores (DFAE) da Suíça, já estão abertas ao público. A entrada em funcionamento ocorre, assim, em um momento especialmente difícil para as comunidades em toda a Cisjordânia, onde as restrições afetam a vida cotidiana e limitam o acesso a escolas, serviços, esportes e outras atividades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nesse contexto, os dois novos minicampos Fifa Arena têm, portanto, como principal objetivo oferecer a essas comunidades instalações práticas: espaços onde as crianças tenham a oportunidade de jogar com segurança, praticar exercícios regularmente e conviver umas com as outras, apesar das circunstâncias ao seu redor.

Fifa promove Copa Infantil Unidos pela Paz

Até 25 de setembro, os novos campos receberão a Copa Infantil Unidos pela Paz, que reunirá 14 equipes palestinas e até 160 crianças. Afinal, o torneio terá uma fase de grupos, seguida pelas quartas de final, semifinais e final. Paralelamente, haverá, enfim, atividades de futebol para meninos e meninas e a outros integrantes das comunidades próximas.

A iniciativa aproveitará, então, a capacidade do futebol de promover a paz, a amizade, a inclusão, o trabalho em equipe, o respeito mútuo e o fair play, no âmbito da campanha "Unidos pela Paz".

"O valor dessas instalações Fifa Arena acontecerá diariamente nos campos", afirmou o presidente da entidade, Gianni Infantino. "Para as crianças que vivem em comunidades onde o cotidiano é frequentemente afetado por restrições e incertezas, é mais importante do que nunca contar com um lugar onde possam jogar futebol, encontrar os amigos e praticar esporte. Especialmente em relação ao Dia Internacional da Paz, no 21 de setembro, esperamos que esses minicampos Fifa Arena atendam suas comunidades por muitos anos."

A Copa Infantil Unidos pela Paz marcará o início do uso regular das duas instalações. Os campos não serão apenas projetos cerimoniais. No entanto, se tornarão imediatamente centros comunitários ativos. O torneio terminará em 25 de setembro, com a disputa da final, a cerimônia de premiação e a inauguração oficial dos dois minicampos Fifa Arena.

Esforço por infraestrutura

Uma das instalações fica na região de Thaher Al Thour, em frente à escola secundária feminina de Marah Rabah. A outra está no noroeste de Qusin, junto à principal via que liga a localidade a Deir Sharaf. Os dois minicampos exemplificam o esforço mais amplo da Fifa para ampliar o acesso à infraestrutura de futebol.

A Copa Infantil Unidos pela Paz será disputada no âmbito da campanha de mesmo nome da Fifa. O torneio faz parte do programa Fifa Arena, outra iniciativa da organização destinada a criar, em comunidades de todo o mundo, espaços seguros, duradouros e acessíveis para a prática do futebol. A iniciativa também inclui a entrega de equipamentos esportivos para apoiar a realização contínua de atividades de futebol nas comunidades.

A abertura dos campos, por ocasião da Copa Infantil Unidos pela Paz, coincide com o Dia Internacional da Paz. A data é celebrada todos os anos em 21 de setembro. No entanto, para as comunidades de Marah Rabah e Qusin, a importância do projeto Fifa Arena vai além de um simbolismo.

O objetivo é deixar um espaço funcional e permanente onde as crianças possam jogar, treinar e se encontrar com frequência. A ideia é oferecer um benefício prático às comunidades que enfrentam importantes restrições em seu dia a dia.