Indomável, Botafogo goleia lanterna no Brasileirão Sub-17

O Botafogo venceu o Atlético Goianiense por 6 x 2, nesta terça-feira (22/9), no Estádio Valdir Cândido de Queiroz, na bucólica Guapó, em Goiás. O prélio foi válido pela rodada 18 do Campeonato Brasileiro Sub-17.
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Vamos aos gols. Sousa abriu o placar para o Botafogo aos 15 minutos do primeiro tempo. Gomes, aos 25, deixou tudo igual. Mas Bernardo, aos 45, disse que o Fogão ficaria à frente antes do descanso.
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Na volta do intervalo, um festival de gols. Davi, aos quatro minutos, meteu o terceiro do Botafogo. Aos seis, Cauã brilhou mais do que purpurina. Os cariocas estavam indomáveis. Aos 22, Souza anotou o quinto tento para João Lucas descontar aos 24. No entanto, quem fecharia o placar era o Glorioso, com Gustavo, aos 45.
Como resultado, o Botafogo vai para 25 pontos, ocupando a 11ª posição. Já o Dragão é o lanterna, com apenas três.
Na próxima jornada, o Botafogo recebe o Bragantino, na quarta (30/9), no Estádio Nilton Santos. Já o Goianiense sai para visitar o Corinthians na mesma data, na Fazendinha.
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