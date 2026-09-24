BSB Fight 7: Samambaia coloca cinturões em jogo; conheça os cards

Samambia é o palco desta quinta-feira (24) até sábado (26) da sétima edição do BSB Fight, maior evento de MMA do Distrito Federal. São 21 lutas confirmadas no card. A principal, entre o brasiliense Roni Henrique, o Ratinho, e o paulista Bruno 'Eltoro' na disputa pelo cinturão até 66kg. O evento também conta com atletas de todo território brasileiro divididos em pugilistas experientes na modalidade e jovens em ascensão.
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O card principal do BSB Fight 7 também alimenta grandes rivalidades dentro do MMA brasileiro. Na disputa até 70 kg, Willian Azevedo chega ao quarto BSB Fight e enfrenta Gabriel Lima, estreante no evento. Vindo de fora da capital federal, o paulista Gustavo Carrasco terá Xavier Vaqueiro, representante da Região Norte, na disputa de até 77kg.
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O BSB Fight 7 investe na juventude brasiliense no MMA. O jovem Vitor Delporto, atleta da Five Rounds/Bonfim Brothers, enfrenta o conterrâneo Cleiton Lucena, representante do Cerrado MMA na categoria até 77kg. Ambos buscam espaço na modalidade. Outro combate nessa pegada opõe Lucas Huklinho e Marcelo da Silva.
O BSB Fight promove a troca de experiências e o intercâmbio de pugilistas de todo o Brasil. No card principal, o roraimense Jhone Neves duelará com o goiano Vinícius Santana.
Para Thiago Highlander, matchmaker do evento, a presença de atletas de outros estados fortalece o card e aumenta a competitividade das lutas: "A ideia foi buscar confrontos que façam sentido esportivamente. Trazer atletas de outros estados aumenta a competitividade e dá ao público a oportunidade de conhecer diferentes estilos de luta", afirmou.
A programação começa nesta quinta-feira (24/9) com as lutas classificatórias. A pesagem e a fase-off começa nesta sexta-feira (25/9). As lutas principais do evento ocorrem na noite de sábado (26/9). O evento será em Samambaia com entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados no site Sympla . É possível acompanhar a transmissão oficial no canal BSB Fight (YouTube).
Lutas confirmadas
Card principal
Roni Henrique (Ratinho) x Eltoro — até 66 kg
Gustavo Carrasco x Xavier Vaqueiro — até 77 kg
Willian Azedo x Gabriel Lima — até 70 kg
Jhone Neves x Vinicius Santana — até 70 kg
Vitor Delporto x Cleiton Lucena — até 77 kg
Lucas Hulkinho x Marcelo da Silva — até 61 kg
Card preliminar
Altamiro Neto x Ederson dos Santos — até 66 kg
Felipe Tranks x Lucas Borges — até 61 kg
Pedro Lino x Denilson Chagas — até 66 kg
Dudu x Minitank — até 66 kg
Fabio x Fabio Kamikaze — até 93 kg
Rafudo x Daniel Bucher — até 120 kg
Card amador
Wesley Sonic x Enzo Bomba — até 75 kg
Emerson x Paulo Guerreiro — até 52 kg
Maria “A Besta” x Pietra Sena — até 55 kg
Andre D’Stak x Gabriel Caramelo — até 61 kg
Daniel Silva x Tyson de Oliveira — até 77 kg
Michelly x Tailiane — até 66 kg
Kakaroto x Guthierry — até 61 kg
Pedro Lucas x Arthur Martins — até 61 kg
Rafael Meireles x Matheus dos Santos — até 77 kg
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BSB Fight 7
Data: 24, 25 e 26 de setembro de 2026
Local: Samambaia (DF) - estacionamento em frente a Paróquia Santa Luzia (Igreja da Barca)
24/09: combates classificatórios
25/09: pesagem oficial e face-offs
26/09: noite principal de lutas
Ingressos: gratuitos, com retirada antecipada pela Sympla
Transmissão: canal oficial do BSB Fight (Youtube)
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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