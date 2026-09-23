Sul-Americano: Caio Bonfim é ouro na marcha atlética por 7 segundos

Prata em Paris-2024 e ouro no Mundial, Caio Bonfim também dominou o Sul-Americano na prova da manhã desta quinta-feira - (crédito: Alexandre Loureiro/COB)

O brasiliense Caio Bonfim conquistou na manhã desta terça-feira a medalha de ouro na meia maratona da marcha atlética nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fe, na Argentina. O atleta de Sobradinho completou o percurso de 21.097 metros em 1h22min31s, mais um recorde na temporada.

Caio Bonfim disparou na frente no início da prova. Durante o trajeto, tirou o pé, caiu para a quinta posição, mas administrou o fôlego para ter gás nas últimas passadas rumo ao pódio. Como esperado, o brasileiro comprou briga com o equatoriano Alexander Hurtado nos últimos metros da prova. A cria do Centro de Atletismo de Sobradinho arrancou, ultrapassou o principal adversário e garantiu a medalha de ouro para o Time Brasil.

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A medalha dourada foi para o pescoço de Caio Bonfim com 7 segundos de vantagem sobre Alexander Hurtado, que completou a prova em 1h22min38s. Jordy Jiménez ganhou bronze 1h23min26s.

A emoção de Caio Bonfim ao cruzar a linha de chegada em Santa Fé (foto: Alexandre Loureiro/COB)

Em entrevista ao Correio Braziliense, a mãe e treinadora de Caio, Gia Bonfim, falou sobre a conquista do filho. "Ele sempre nos surpreende. Aqui está muito frio, uma manhã bem fria, mesmo, complicada. Ele fez uma prova inteligente. A marcha atlética sul-americana é uma potência, não tem atleta de nível baixo. Sabíamos que seria difícil. Ele saiu marcando, sabendo o que tinha que fazer. O ritmo foi muito forte", conta.

Enquanto os concorrentes não mantiveram o ritmo, Caio economizou energia para o fim. "Ele saiu controlado, inteligente, estratégico e venceu a prova com mais um recorde, o quarto recorde no ano. Estamos de parabéns. Ele é esse figura inteligentíssima em uma prova. Fechamos a temporada com chave de ouro", suspirou Gia, aliviada.