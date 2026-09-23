Com 10 estrangeiros, Flamengo se prepara para nova regra da CBF

Plata (esq.) e de Arrascaeta são dois dos dez gringos do Flamengo - (crédito: Adriano Fontes / Flamengo)

O Flamengo é um dos diversos clubes brasileiros afetados pela nova regra divulgada pela CBF para os anos vindouros. Isso porque, a exemplo de alguns rivais do Brasileirão, o Rubro-Negro já estourou o limite de estrangeiros dentro de seu elenco, contando com dez atualmente em seu plantel.

Segundo as regras da CBF, um clube só pode relacionar nove jogadores nas partidas de suas competições. Ou seja, não há problema em contratar mais do que nove atletas estrangeiros e tê-los em seu elenco, já que a proibição é de partida a partida. Como possui dez, o Flamengo sempre precisa optar em deixar um fora da lista. Confira com o Jogada10, então, um levantamento dos gringos rubro-negros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Flamengo define estádio do jogo de ida contra o Estudiantes

Os gringos do Flamengo

O estrangeiro mais longevo do elenco do Flamengo é Giorgian de Arrascaeta. O craque, que já atua no futebol brasileiro desde 2015, quando acertou com o Cruzeiro, está no clube desde 2019, transformando-se inclusive em um dos maiores ídolos da História do Fla. Afinal, já são 18 títulos – incluindo três Libertadores – desde sua chegada à Gávea.

Outros nomes de suma importância são Rossi, Varela e Pulgar. O arqueiro chegou ao clube em 2023 e desde então é titular, conquistando diversos títulos. Houve, é claro, momentos de tensão graças a falhas pontuais, mas o jogador segue com prestígio perante a comissão e a torcida.

Varela, por sua vez, chegou para solucionar um grande problema. Quando Rafinha – multicampeão em 2019 – saiu, o Flamengo foi atrás de Isla. Por mais que ofensivamente o jogador chileno agradasse, sua parte defensiva comprometia seu futuro no clube. Quando Varela chegou, em 2022, ajudou a sanar tal buraco na lateral direita.

Pulgar é outro que chegou em 2022 e logo dominou o setor da "volância". Desde 2023, seu primeiro ano completo, nunca terminou uma temporada abaixo dos 40 jogos – atualmente, em 2026, já possui 31 partidas. Recentemente, aliás, renovou seu vínculo por mais duas temporadas.

Outros ainda buscam idolatria

A lista de estrangeiros segue no Flamengo. Além dos citados, o clube ainda conta com De la Cruz (Uruguai), Saúl Ñíguez (Espanha), Carrascal (Colômbia), Plata e Valencia (Equador) e Joaquín Freitas (Argentina). O uruguaio, contratado a peso de ouro junto ao River Plate (ARG), teve início excelente, mas suas recorrentes lesões minaram seu potencial no clube. Não à toa, pode sair ao fim da temporada. Com apenas 21 partidas em 2026, vive seu ano com o menor número de jogos desde 2018.

Carrascal e Plata vivem casos semelhantes entre si. Alternam altos e baixos e ainda não conseguiram consolidar suas vagas no time titular. Ambos são constantemente convocados por suas seleções, mas ainda não engrenaram de vez, apesar de participações importantes em gols desde suas chegadas. O espanhol Saúl, por sua vez, teve grande exibição diante do Red Bull Bragantino, no domingo (20/9), quando foi titular pela primeira vez (a segunda no ano) desde maio.

Por fim, as apostas. Anthony Valencia e Joaquín Freitas. Valencia, de 23 anos, é das categorias de base do Independiente del Valle (EQU), das mais renomadas do mundo. O ponta chegou em setembro proveniente do Royal Antwerp (BEL), realizando somente um jogo até o momento. Já Freitas foi joia do River Plate, chegando apenas aos 19 anos de idade. O atacante tem três partidas (todas pelo Brasileirão) e uma assistência até aqui.