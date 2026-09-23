Alonso diz que carros híbridos estão acabando com pilotagem clássica da F1

Antes do Grande Prêmio do Azerbaijão, o veterano piloto espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1 em 2005 e 2006, pediu mudanças porque os atuais carros híbridos estão acabando com a pilotagem clássica nos circuitos tradicionais.
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As reclamações surgem duas semanas após a disputa do Grande Prêmio da Espanha no novo circuito de Madri, descrito como um "assassino de carros" e "assassino de corridas" por pilotos e muitos especialistas.
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No entanto, Alonso ressaltou que sua decepção com a experiência na F1 este ano se estende a muitos outros circuitos e citou Silverstone (Inglaterra), Spa-Francorchamps (Bélgica) e Suzuka (Japão), três dos traçados clássicos do calendário.
O piloto da Aston Martin pediu mudanças no equilíbrio entre a potência do motor e a da bateria. "Talvez de dentro do cockpit, atrás do volante, especialmente se você já competiu em outras categorias ou pilotou outros carros de F1, exista um pouco de frustração", disse ele.
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"Silverstone, que é um circuito incrível, já não é divertido", afirmou.
"Em Spa foi quase constrangedor passar pela Eau Rouge e, em Suzuka, pela 130R", acrescentou Alonso, referindo-se a curvas lendárias desses circuitos, conhecidas por serem das mais perigosas.
A gestão da bateria impede que os pilotos utilizem a potência máxima de seus motores em muitos momentos, para evitar que os carros fiquem sem energia. "Há circuitos que foram assassinados este ano", continuou o espanhol.
Alonso ocupa a 19ª posição no campeonato mundial de pilotos com apenas três pontos, muito atrás do jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que lidera com 292 pontos.
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