Alonso diz que carros híbridos estão acabando com pilotagem clássica da F1 - (crédito: AFP)

Antes do Grande Prêmio do Azerbaijão, o veterano piloto espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1 em 2005 e 2006, pediu mudanças porque os atuais carros híbridos estão acabando com a pilotagem clássica nos circuitos tradicionais.

As reclamações surgem duas semanas após a disputa do Grande Prêmio da Espanha no novo circuito de Madri, descrito como um "assassino de carros" e "assassino de corridas" por pilotos e muitos especialistas.

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No entanto, Alonso ressaltou que sua decepção com a experiência na F1 este ano se estende a muitos outros circuitos e citou Silverstone (Inglaterra), Spa-Francorchamps (Bélgica) e Suzuka (Japão), três dos traçados clássicos do calendário.

O piloto da Aston Martin pediu mudanças no equilíbrio entre a potência do motor e a da bateria. "Talvez de dentro do cockpit, atrás do volante, especialmente se você já competiu em outras categorias ou pilotou outros carros de F1, exista um pouco de frustração", disse ele.

"Silverstone, que é um circuito incrível, já não é divertido", afirmou.

"Em Spa foi quase constrangedor passar pela Eau Rouge e, em Suzuka, pela 130R", acrescentou Alonso, referindo-se a curvas lendárias desses circuitos, conhecidas por serem das mais perigosas.

A gestão da bateria impede que os pilotos utilizem a potência máxima de seus motores em muitos momentos, para evitar que os carros fiquem sem energia. "Há circuitos que foram assassinados este ano", continuou o espanhol.

Alonso ocupa a 19ª posição no campeonato mundial de pilotos com apenas três pontos, muito atrás do jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que lidera com 292 pontos.