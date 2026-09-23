CR7 admite deixar Portugal se não for mais necessário: "Posso sair hoje"

Na véspera do amistoso com País de Gales, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, Cristiano Ronaldo falou sobre seu futuro na seleção de Portugal. Aos 41 anos, o capitão afirmou que pode deixar a equipe caso Jorge Jesus ou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) entendam que sua presença não é mais necessária.
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Se o mister ou o presidente não contarem comigo, posso sair já hoje, não há problema, disse Cristiano Ronaldo. O atacante, porém, explicou que não pretende deixar a seleção em breve, mas que vai apoiá-la sempre mesmo se não for mais chamado para jogar.
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No dia em que eles acharem que não sou necessário, que faço mau ambiente, que já não sou preciso, não há problema, vou embora. Não há nenhum outro interesse além de ajudar a Seleção, completou.
Sobre Jesus: "É o treinador certo"
Por outro lado, Ronaldo ressaltou que continua representando Portugal porque ainda conta com o respaldo de Jorge Jesus, do presidente e dos torcedores. Além disso, o jogador citou seus números para destacar a contribuição que ainda pode oferecer à equipe.
O mister, o presidente e os portugueses contam comigo e por isso é que continuo na Seleção. Basta ver os números, se souberem fazer as contas conseguem confirmar o que ainda faço e ainda consigo fazer", disse o astro, que ainda teceu muitos elogios ao treinador.
"Tenho a certeza de que é o treinador certo para tirar o melhor de mim. Foi uma escolha perfeita, por tudo o que (ele) significa. O passado é o passado. O mister já disse que muitos destes jogadores já trabalharam com ele, o que torna mais fácil acelerar as coisas. Vai ser um desafio longo, o mister vai ficar muitos anos e desejo-lhe o melhor. Tenho a certeza que foi a melhor escolha", concluiu.
Orgulho de defender Portugal
Antes de abordar a possibilidade de deixar a Seleção, Cristiano Ronaldo afirmou que aceita qualquer função definida pelo treinador. O atacante disse que está preparado para ser titular, entrar durante a partida, sair ou permanecer sem atuar.
Venho aqui porque faço a diferença no meu clube. Tudo o que o mister precisar de mim, para jogar, para entrar, para sair, para não jogar, estou disponível para tudo, revelou.
O português também destacou o orgulho de continuar defendendo o país e o apoio recebido dos torcedores ao longo da carreira.
O orgulho que tenho de vir à seleção nacional, mesmo após estes anos todos, sou o jogador com mais convocações da história de Portugal, mas o orgulho que sinto em estar aqui, o apoio que sinto dos portugueses, como sempre senti, é maior do que tudo", completou.
Milésimo gol também está nos planos
Cristiano Ronaldo ainda comentou a busca pelo 1000º gol da carreira, mas disse que não trata o objetivo como uma obsessão.
Quero chegar e vou chegar. Nunca faço as coisas como uma obsessão. O resto é desfrutar do dia a dia. Agora é a Liga das Nações, espero que as coisas corram da melhor maneira. Quero muito alcançar esse recorde", afirmou.
Ronaldo também explicou o significado de poder ter a chance de marcar seu milésimo gol em um jogo de Portugal: Para mim era a cereja no topo do bolo. É o culminar de mais uma história bonita.
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