Messi Cup terá presença inédita de Flamengo e Palmeiras na Flórida

Maior atração da Data Fifa devido ao jogo da despedida da seleção Argentina contra Benim no próximo dia 6 no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o jogador eleito oito vezes melhor do mundo Lionel Messi dá nome a um badalado torneio de base nos Estados Unidos. O torneio sub-16 Messi Cup será disputado de 25 de outubro a 1º de novembro em Miami, na Flórida, Estados Unidos, com a presença de duas referência do futebol brasileiro em categorias de base: Flamengo e Palmeiras.

O campeonato tem como objetivo aumentar a visibilidade do futebol de base e abrir portas a jovens jogadores de até 16 anos. Lançado em 2025, o evento tem uma edição por ano e será disputado pela primeira vez por 16 equipes de nove países diferentes. A presença de times brasileiros é inédita. Flamengo e Palmeiras foram convidados pelo estafe de Messi.

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A primeira edição reuniu apenas oito equipes. O River Plate venceu o Atlético de Madrid na decisão. Após a inauguração da competição, Messi ressaltou a importância de dar visibilidade ao futebol de base: "A Messi Cup foi criada para que os garotos possam desfrutar de uma experiência única, dentro e fora de campo, em uma etapa muito importante de seu desenvolvimento, enquanto também começam a entender o que significa competir no mais alto nível internacional”, reforçou o maior craque do Século 21.

Na primeira edição, River Plate e Newell's Old Boys representaram o futebol sul-americano. Agora, Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors e Independiente Del Valle juntam-se para defender o continente no torneio. A Messi Cup ainda conta com Atlético de Madrid, Barcelona, Arsenal, Chelsea, Inter de Milão, Manchester City, Ajax, Benfica, Inter Miami e UE Cornellá para a disputa da competição.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima



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