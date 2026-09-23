Ineficiência e tropeços contra Z4 pressionam o Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras vive um cenário bem diferente daquele construído antes da pausa para a Copa do Mundo. Se no primeiro semestre o time abriu vantagem confortável na liderança do Brasileirão, a sequência após a competição mudou o panorama da disputa pelo título. A gordura acumulada pelo Verdão praticamente desapareceu na reta final.
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Antes do Mundial, o Alviverde havia conquistado 41 dos 54 pontos disputados, com aproveitamento de aproximadamente 76%. Assim, o desempenho colocou a equipe em posição confortável na liderança. Na ocasião, o time chegou a abrir sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, principal concorrente na briga pelo campeonato.
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Na retomada do Brasileirão, porém, o rendimento caiu. Em dez partidas, o Palmeiras venceu apenas quatro e somou 16 dos 30 pontos possíveis, aproveitamento de 53%. A diferença em relação ao desempenho anterior fez o time perder parte importante da vantagem construída na primeira metade da competição.
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Tropeços contra times do Z4 pós-Copa
Os comandados de Abel Ferreira deixaram pontos importantes pelo caminho após a Copa do Mundo. Entre os dez jogos disputados desde a retomada do Brasileirão, o time empatou com Internacional, Mirassol, Botafogo e Grêmio, além de sofrer derrotas para Atlético-MG e Fluminense.
Alguns desses resultados tiveram impacto direto na disputa pela liderança. O Palmeiras, por exemplo, ficou no 0 a 0 com o Colorado e também não saiu do empate diante do Leão, equipes que lutam contra o rebaixamento. O empate mais recente, contra o Imortal, foi o quarto da equipe no período e mais um diante de uma time perto ou dentro do Z4
O tropeço contra o Botafogo também custou caro. O resultado, combinado com a vitória do Flamengo sobre o Remo, fez o Rubro-Negro assumir a liderança do campeonato. Sendo assim, os goleiros Weverton e Gabriel Batista tiveram grandes atuações nos confrontos e conseguiram parar o ataque alviverde.
Por fim, a equipe entra na reta final do Brasileirão com uma margem muito menor para novos tropeços. Depois de abrir sete pontos de vantagem antes da pausa, o Palmeiras perdeu a liderança e precisa recuperar a regularidade para voltar a encurtar a distância para o Rubro-Negro.
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