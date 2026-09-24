Veja quem ainda busca espaço no Flamengo com Jardim

Confira os jogadores com mais e menos espaço no Flamengo - (crédito: Gilvan de Souza / Flamengo)

A Data Fifa servirá não só para os clubes se ajustarem de acordo com suas necessidades. Mas também surge como oportunidade para jogadores que foram para o fim da fila reforçarem suas buscas por posição. No Flamengo de Leonardo Jardim não é diferente.

Isso porque o treinador utilizou 22 jogadores nas últimas cinco partidas, e levantamento feito pelo Jogada10 mostra quem está ainda procurando minutagem com o português. Ao somar o tempo em campo de cada jogador, é possível observar algumas tendências de Jardim. Confira!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Jardim tem "preferidos" no Flamengo?

Dos 22 jogadores utilizados, somente dois estiveram em campo todos os 450 minutos (excluindo acréscimos) das cinco partidas em questão. São eles o goleiro Rossi e o zagueiro Léo Ortiz. O ex-jogador do Red Bull Bragantino sofreu com lesão durante o período da pausa para a Copa do Mundo, mas fez trabalho especial – abdicando até mesmo de dias de suas férias – para voltar 100%. Sua minutagem mostra, até o momento, que o trabalho rendeu frutos, pois é titular absoluto de Jardim.

Depois, há um grupo de jogadores com grande minutagem, mas com topo de 80%. É o caso de Léo Pereira, outro titular indiscutível. O zagueiro, no entanto, vive sequência pesada de jogos, com os 20% restantes sendo exatamente o duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, quando descansou e sequer foi a campo.

Samuel Lino (78,2%), de Arrascaeta (77,1%), Jorginho (76,9%) e Ayrton Lucas (76,4%) fecham esta particular parte da lista. O lateral-esquerdo fez 12 jogos consecutivos como titular e a sequência cobrou o preço: se machucou diante do RB Bragantino. A sorte de Jardim é que Alex Sandro, anteriormente lesionado (daí a sequência de Beijinho), voltou bem a tempo de suprir a ausência do companheiro de setor.

Leia também: Flamengo define estádio do jogo de ida contra o Estudiantes

Jogadores com menos minutagem, mas importantes

Após Ayrton Lucas, sétimo jogador mais usado, com 344 minutos, vem Pulgar, "líder" do pelotão seguinte. Afinal, o chileno possui 63,1% dos minutos das últimas cinco partidas, com Carrascal (61,8%) e Emerson Royal (60%) vindo logo atrás.

O próximo pelotão conta também com jogadores importantes no elenco. Paquetá, com 54,9% do tempo, e Pedro, com 50,4%, surgem logo depois na lista. Plata (48,2%), Bruno Henrique (45,6%) e Varela (41,3%) encerram essa parte da contagem.

Por fim, um misto de atletas que voltam de lesão, são vistos como "12º jogador" ou simplesmente ainda não estão prontos para tantos minutos. Saul é, dentre estes, o com maior minutagem, com 116 – ele foi titular contra o Bragantino e teve atuação elogiada. São, assim, 25,8% do tempo em campo.

Danilo, o 12º jogador em questão, atuou apenas 90 minutos – 20% do tempo. Joaquin Freitas (recém-contratado) e Luiz Araújo surgem empatados com 19 minutos (só 4,2%). Valencia, contratado há pouco tempo, é outro que busca espaço, visto que só foi a campo por seis minutos (1,3%). Por fim, Nico De la Cruz: o uruguaio, contratado a peso de ouro em 2024, tem somente um minuto nas últimas cinco aparições do Flamengo na temporada, o que corresponde a apenas 0,2% do tempo no recorte.