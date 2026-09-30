Brasília apresenta elencos para a temporada em diferentes categorias

Time feminino do Brasília Vôlei disputa a Superliga A, elite da modalidade no Brasil - (crédito: Guerreiro fotografia )

O Brasília Vôlei está pronto para a temporada 2026/27. No último sábado (26/9), o time candango apresentou todas as equipes para a temporada, desde os plantéis masculino e feminino, até as categorias de base do clube, as equipes de Vôlei Master e de Vôlei sentado. O Brasília terá o Ginásio do Sesi Taguatinga como casa nessa temporada.

Carro chefe do Brasília Vôlei, o time feminino comandado por Aguinaldo Santos contou com sete novos reforços para a temporada com o objetivo de conseguir vaga para os playoffs e não brigar na parte de baixo da tabela da Superliga A. Os primeiros desafios das meninas serão na Copa Brasília de Voleibol, nos dias 2 e 3 de outubro.

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Entre os reforços, destacam-se as cubanas Dayana Martínez e Thaynalien Castillo. As atletas de 23 anos atuavam no Braga, de Portugal, e chegam para reforçar o Brasília dentro de quadra nas posições de central e ponteira, respectivamente. Confira o elenco feminino de Aguinaldo Santos para a disputa da Superliga A 2026/27:

Levantadoras: Ana Paula e Clara

Ponteiras: Karen, Manu, Milca, Beatriz, Thay e Aline

Oposta: Gabi Carneiro

Centrais: Fran Jacinto, Day e Vivi Goes

Líberos: Ana Sauber e Vitória

Masculino

O time masculino do Brasília Vôlei também foi apresentado e contou com reforços importantes. O comandante Marcelo Thiessen tem o objetivo de conseguir o acesso da equipe para a elite do vôlei nacional na próxima temporada.

Marcelo optou por reforçar mais as posições de central e ponteiro. Os jovens Matheus Pezão e Rafael Moretto chegam para ocupar os lados da quadra. Samuel e Marcos Santos reforçam o centro nas recepções. Além deles, o levantador Matoso, o líbero Mateus Pássaro e o oposto Arthur Aguiar completam a lista de contratados para a temporada.

Confira o plantel de Marcelo Thiessen para a disputa da Superliga B 2026/27:

Levantadores: Valentino e Matoso

Ponteiros: Marcão, Matheus Pezão, Rafael Moretto e Guilhermy

Opostos: Arthur Aguiar e Will

Centrais: Madeira, Samuel e Derrick

Líbero: Matheus Pássaro

Outras categorias

O Brasília Vôlei também apresentou outras categorias da equipe para a temporada. A equipe candanga tem forte papel nas categorias de base e contam com times desde o sub-14 até o sub-18, tanto no masculino quanto no feminino.

O Brasília também aposta na velha guarda. Os times Master do Brasília Vôlei são equipes destinadas a jogadores mais velhos, como categorias 35+, 40+, 45+, 50+ e 55+. Geralmente reúne ex-atletas já aposentados e praticantes amadores.

Por fim, o Brasília também conta com uma equipe destinada ao vôlei sentado. A categoria é destinada para que atletas com deficiência física nas pernas possam praticar o esporte.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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