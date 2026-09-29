Palmeiras intensifica treinos e espera Paulinho para reta final de 2026

Paulinho tem nova lesão e desfalca o Palmeiras - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras aproveita a pausa no calendário para elevar a intensidade dos treinamentos antes da reta final da temporada. Nesta terça-feira (29/9), na Academia de Futebol, Abel Ferreira dividiu o elenco em grupos e utilizou jogadores da base em atividades de saída de bola e pressão na marcação.

A principal expectativa fica por conta de Paulinho. O atacante tratou uma lesão muscular na coxa em trabalhos internos e depois foi ao gramado sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. A previsão é que ele inicie a transição física nos próximos dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Palmeiras prepara elenco para sequência decisiva da temporada

O período sem partidas permite ao Verdão trabalhar aspectos físicos e táticos com maior carga. Desse modo, o Murilo destacou justamente essa possibilidade e apontou que a ausência de viagens e jogos reduz parte do desgaste acumulado durante a temporada.

O retorno do Alviverde ocorre em 8 de outubro, contra o Bahia, pelo Brasileirão, no Nubank Parque. Em seguida, o time terá uma sequência decisiva, com 14 partidas previstas no calendário nacional e possibilidade de chegar a 16 caso avance às finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

O Palmeiras disputa três competições. Na Libertadores, enfrenta o Fluminense na semifinal; na Copa do Brasil, encara o Vasco na mesma fase; e, por fim, no Brasileirão tenta alcançar o Flamengo, que soma 60 pontos, contra 57 do time paulista.

A diferença na tabela ainda tem um detalhe importante, o Palmeiras possui duas vitórias a mais. Por isso, leva vantagem no primeiro critério de desempate. O reencontro com o Flamengo ocorrerá no fim de novembro, em São Paulo, após a vitória alviverde por 3 a 0 no Maracanã no primeiro turno.

Com a sequência decisiva pela frente, a comissão técnica usa os últimos dias da pausa no calendário para recuperar jogadores e ajustar o time. A evolução de Paulinho será acompanhada de perto, enquanto o elenco busca chegar inteiro às disputas que podem definir a temporada.