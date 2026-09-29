Ancelotti justifica escolha por Vini em pênalti e destaca espaço para jovens

O Brasil venceu a Austrália por 4 a 2 nesta sexta-feira, 29, no segundo amistoso do início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti falou sobre a opção por Vini Jr. na cobrança de pênalti do quarto gol brasileiro no confronto.
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"Bruno já havia marcado o gol. Raphinha bateu o primeiro e o segundo era Bruno, mas ele já marcou gol, então acho que Vini merecia marcar um gol. Bateu o pênalti, bateu bem e marcou", disse o italiano.
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Na marca de 35 minutos do segundo tempo, o Brasil teve um pênalti ao seu favor. Raphinha, que havia convertido a primeira penalidade ainda na etapa inicial, já tinha saído de campo. Assim, Vinicius foi para a cobrança, bateu no canto e sacramentou o triunfo do país em Brisbane.
Ancelotti também destacou a oportunidade dada para jovens atletas neste início de ciclo. No segundo duelo contra os australianos, Otávio, Gabriel Bontempo e Breno Bidon fizeram suas estreias com a camisa da seleção brasileira.
"Não é um teste. Não estamos aqui para ver como são ou como não são. São muito bons e tem que aproveitar esta oportunidade, nós vamos acompanhar essa progressão. Estou muito confiante com esses jovens e outros que vão estar na próxima convocação", afirmou o treinador.
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Variação no esquema tático
Carlo Ancelotti abriu mão do esquema com quatro atacantes do primeiro amistoso e escalou a equipe com três meio-campistas nesta sexta: Bruno Guimarães, Danilo Santos e Gabriel Bontempo. Rayan e Vinicius Júnior atuaram pelo lado do ataque, enquanto Raphinha jogou de "falso nove", função que está exercendo no Barcelona.
Apesar da mudança, o técnico italiano falou que não pretende escolher definitivamente um esquema neste começo de ciclo. "Eu acho que não é o momento para dizer qual é o sistema melhor, porque eu acho que temos, em geral, uma qualidade de jogadores onde podemos seguir trabalhando o sistema do primeiro jogo e também este sistema."
"Agora, neste momento, não temos muita produção de jovens meio-campistas, por isso Breno (Bidon), Gabriel (Bontempo) que jogou hoje, vamos observar eles e ver se outros jovens podem mostrar sua qualidade no meio-campo. Mas, a linha é muito clara, vamos seguir as duas linhas: sistema com os quatro na frente e sistema com três meio-campistas", completou.
O Brasil retorna aos gramados no próximo sábado, 3, às 11h (de Brasília), para encarar a Índia. O último amistoso nesta Super Data Fifa acontece no Estádio Salt Lake, em Calcutá.
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