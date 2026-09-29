Mateus Carvalho celebra retorno ao Vasco: "Pronto para dar meu melhor"

O volante Mateus Carvalho se despede da temporada com 39 partidas - (crédito: Matheus Lima/Vasco)

Depois de superar uma grave lesão no joelho esquerdo que aconteceu em dezembro do ano passado, o volante Mateus Carvalho já pode vestir a camisa do Vasco novamente. Conforme os fatos, o competidor rompeu o ligamento cruzado anterior bem na hora do aquecimento do confronto diante do Corinthians, na Neo Química Arena. O duelo foi de ida da decisão da Copa do Brasil.

Posteriormente, depois de realizar uma cirurgia em janeiro e ganhar autorização para atividades leves há três meses, o atleta conquistou a alta médica total e encontra-se plenamente curado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nesse sentido, os dias livres de preparação revelam-se essenciais para que o rapaz recupere o ritmo físico e se adeque aos métodos do treinador Pedro Emanuel, com quem ainda não teve contato em campo.

"Foi um período de muita luta, dedicação e superação. Foram quase nove meses de recuperação, enfrentando dias difíceis, mas sempre com a certeza de que voltaria ainda mais forte. Estou muito feliz por estar 100% novamente e poder voltar a trabalhar com meus companheiros. Agora é seguir me dedicando. Me recuperar o ritmo e me preparar para voltar aos gramados. Agradeço a todos que estiveram comigo durante esse processo. É um novo começo, e estou pronto para dar o meu melhor pelo Vasco", afirmou o camisa 85.

Logo em seguida, o time cruz-maltino joga no dia 7, às 20h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Consequentemente, o camisa 85 já integra a lista de atletas que o comandante pode relacionar.