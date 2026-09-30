Estudo aponta jogadores mais subestimados do Brasileirão; veja ranking

Brasileirão volta nesta semana; você lembra como estava seu time? - (crédito: Reprodução/CBF)

O valor de mercado nem sempre acompanha o rendimento apresentado dentro de campo. Um levantamento do "Bolavip Brasil" encontrou nove jogadores que, dentro de uma metodologia própria, tiveram desempenho superior ao patamar indicado por suas avaliações financeiras. Por exemplo, Erick, do Vitória, ficou no topo do recorte.

Para chegar aos resultados, o estudo considerou os 100 atletas com mais participações no Brasileirão desde 2024 até 31 de agosto de 2026. Os pesquisadores cruzaram os valores do Transfermarkt conforme as notas médias atribuídas pelo Sofascore nas partidas da competição. Além disso, a análise também levou em conta as diferenças naturais entre as posições.

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Erick abre vantagem no levantamento

O atacante do Vitória apresentou a maior distância entre os dois indicadores. Avaliado em 2,7 milhões de euros, Erick alcançou índice de valor de mercado de 0,294. Seu desempenho produziu índice de 0,853, uma diferença de -0,559, a maior entre os jogadores avaliados.

O companheiro Gabriel Baralhas aparece logo atrás, em segundo. O meio-campista tem valor de mercado estimado em 2,4 milhões de euros e índice de valor de 0,478. Seu indicador de performance chegou a 0,826, deixando diferença de -0,348 no levantamento.

Em seguida, na terceira posição, Matheus Bidu representa o Corinthians no pódio. O lateral-esquerdo tem avaliação de 730 mil euros, equivalente a índice de valor de 0,625. A média de 7,09 no Brasileirão resultou em índice de performance de 0,938 e diferença de -0,313.

Cleiton, do Red Bull Bragantino, aparece em quarto. O goleiro tem valor de mercado de 480 mil euros, com índice de 0,273, mas registrou o maior índice de performance entre os atletas analisados: 1,000. A distância entre os indicadores ficou em -0,273.

Ferreirinha, do São Paulo, completa o grupo dos cinco primeiros, com diferença de -0,235. Erick, do Bahia, vem na sequência, seguido por Alexandro Bernabei, do Internacional, Marlon, do Grêmio, e, por fim, Juninho Capixaba, do RB Bragantino. Em contrapartida, o estudo retirou jogadores com 30 anos ou mais para evitar que a idade interferisse na comparação dos valores de mercado.

Ranking na íntegra

1º Erick (VIT): -0,559 (diferença entre valor e atuação em campo)

2º Gabriel Baralhas (VIT): -0,348

3º Matheus Bidu (COR): -0,313

4º Cleiton (RBB): -0,273

5º Ferreirinha (SÃO): -0,235

6º Erick (BAH): -0,130

7º Alexandro Bernabei (INT): -0,125

8º Marlon (GRE): -0,125

9º Juninho Capixaba (RBB): -0,031



