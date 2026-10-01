Porsche Cup: Autódromo de Brasília recebe etapa Endurance neste sábado

O visual de Brasília é uma das atrações da prova com treino oficial nesta sexta e largada no sábado no Autódromo Internacional de Brasília - (crédito: Magnus Torquato/Porsche Cup C6 Bank)

O automobilismo de alto nível desembarca novamente no Distrito Federal neste sábado (3/10) para a etapa Endurance da Porsche Cup Brasil. Pela primeira vez, o campeonato da categoria percorre o traçado do Autódromo Internacional Nelson Piquet. A prova de Endurance terá um percurso de 300 km e reunirá um grid de peso formado por 40 carros e 80 pilotos. Os ingressos foram esgotados.

A etapa brasiliense se destaca pela presença de estrelas do esporte a motor internacional e nacional. Entre os inscritos estão o ex-piloto da Ferrari e vice-campeão mundial de Fórmula 1, Felipe Massa; o campeão da Fórmula E e ex-F1, Nelson Piquet Jr.; e o campeão da Fórmula 2, Felipe Drugovich.

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"É um traçado novo, mas me senti muito confortável logo na primeira saída. O Matheus andou primeiro por ser o melhor acertador, achou um problema e avisou para a engenharia, que agiu rápido e resolveu. No segundo treino, andei pela primeira vez e virei um tempo legal, ficando a três décimos do topo da minha categoria. Estou contente, o carro estava muito gostoso nesse stint que andei e tenho boas expectativas para a corrida" Silvio Morestoni, piloto

O evento também conta com expoentes do automobilismo brasileiro, como Gabriel Casagrande, Cesar Ramos, Rafael Suzuki, Diego Nunes, Enzo Elias, Nicolas Costa, Matheus Iorio, Gabriel Robe e única representante feminina do evento Antonella Bassani.

Diferentemente do tradicional formato de Sprint, as provas de longa duração exigem mais do que o pé no acelerador. O campeonato de Endurance, disputado paralelamente ao de Sprint desde 2016, impõe um desafio tático no qual o ritmo do carro se une à precisão nas paradas obrigatórias de box, à escolha, à sintonia da dupla de pilotos, ao equilíbrio do desgaste dos componentes e à administração do tráfego. Ao todo, serão 29 carros na categoria Carrera e 11 na classe Challenge, dividindo o mesmo espaço em busca da vitória.

Programação

Sexta-feira (2/10)

09:00 - 09:30 - Treino livre 1 - Carrera

09:35 - 10:05 - Treino livre 1 - Challenge

10:45 - 11:15 - Treino livre 2 - Carrera

11:20 - 11:50 - Treino livre 2 - Challenge

15:00 - 15:12 - Classificação Sessão 1 - Carrera Rookie

15:17 - 15:29 - Classificação Sessão 1 - Carrera e Carrera Sport

15:39 - 15:51 - Classificação Sessão 2 - Carrera Rookie

15:56 - 16:08 - Classificação Sessão 2 - Carrera e Carrera Sport

16:18 - 16:33 - Classificação Sessão 1 - Challenge

16:38 - 16:53 - Classificação Sessão 2 - Challenge

Sábado (3/10)

13:00 - 15:40 - Corrida (300 km ou 2h30min)

Serviço

Porsche Cup Brasil 2026 - Etapa Endurance

Local: Autódromo Internacional Nelson Piquet, Brasíloia (DF)

Data e hora: sábado (3/10), às 13h



Ingressos: esgotados

Transmissão: Bandsports

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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