Copa Brasília de Vôlei inicia o esquenta para a Superliga 2026/2027

Representante do DF na elite, o Brasília Vôlei apresentou o elenco para a temporada no último fim de semana - (crédito: Rogério Guerreiro / Brasília Vôlei )

A primeira sexta-feira de outubro dará a largada inicial para as equipes do vôlei se aquecerem para a temporada de 2026/2027. A capital federal receberá até sábado a Copa Brasília. O torneio amistoso é preparatório para a Superliga. Durante os dois dias, quatro clubes duelam pelo título no DF. Anfitrião e organizador, o Brasília Vôlei coloca em quadra o novo elenco para o desafio na elite nacional. Os ingressos podem ser comprados no site bancadoingresso.com.br e dão direito a confrontos do masculino. O Brasília Vôlei disputará a Superliga B.

O formato da competição é simples: no Grupo A, Minas Tênis Clube e o Universitário, do Peru, se enfrentam. Do outro lado da chave, o duelo será entre Brasília Vôlei e Fluminense. Os vencedores dos confrontos avançam à final. Os perdedores jogarão pelo terceiro lugar. As partidas serão realizadas no Ginásio da Confederação Brasiliense de Vôlei, na quadra 708/908 Sul.

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Anfitrião, o Brasília Vôlei começa a temporada com caras novas no elenco. O time vem se preparando de forma intensa. Outra vez, a equipe inicia uma campanha com uma mescla no plantel de jogadoras: experiência das remanescentes e a juventude de quem está chegando. O torneio é uma chance de o técnico Agnaldo Santos avaliar o desempenho da equipe em uma situação competitiva e fazer os ajustes finais para a liga nacional.

"O grupo vem trabalhando de forma intensa e temos buscado, a cada treinamento, evoluir nos aspectos técnico, tático e físico. A Copa Brasília será importante para colocarmos em prática aquilo que estamos construindo e também para identificarmos os pontos que ainda precisam ser ajustados", evidenciou.

O Brasília Vôlei estreia na Copa Brasília nesta sexta-feira (2/10) contra o Fluminense, às 20h30. A programação segue no sábado (3), com a disputa do terceiro lugar, às 16h, e a final, às 18h30.

Programe-se

COPA BRASÍLIA DE VÔLEI

Sexta-feira — 2/10

18h - Gerdau Minas x Vóley Universitário

20h30 - Brasília Vôlei/BRB x Fluminense

Sábado - 3/10

16h - Disputa de 3º lugar

18h30 - Final

Local: Ginásio da Federação de Vôlei do DF (708/908 Sul)



Ingressos: bancadoingresso.com.br

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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