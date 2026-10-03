Brasileirão Feminino: finalíssima coloca congelamento de óvulos em pauta

Corinthians e São Paulo decidem o título na tarde deste sábado no MorumBIS: juntos, os dois times têm cinco mamães no elenco - (crédito: Staff/Images)

Anfitrião da final da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Corinthians, hoje, às 16h30, no MorumBIS, o São Paulo deu uma prova, ontem, de que a relação com as soberanas vai muito além do futebol — e valoriza as relações humanas. Candidato ao título inédito contra o atual hexacampeão, o tricolor paulista anunciou um projeto para oferecer o congelamento de óvulos para todas as jogadoras.

Em uma profissão na qual as mulheres precisam escolher entre seguir a carreira ou ser mãe, o São Paulo abriu uma terceira porta: a possibilidade da maternidade no tempo delas. Durante a jornada de Ciência do Esporte e do Exercício, com especialistas brasileiros e internacionais para falar sobre saúde, ciência e inovação no esporte de alto rendimento, o clube oficializou o projeto para oferecer a todas as jogadoras do clube a oportunidade de congelar os óvulos.

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A iniciativa é um marco no futebol brasileiro e um exemplo a ser seguido por outros clubes. O principal objetivo é proporcionar às atletas a chance de ser mãe em algum momento da vida. A iniciativa do São Paulo não é inédita. Há pouco menos de duas semanas, a Real Federação Espanhola de Futebol se tornou pioneira no mundo a custear o congelamento de óvulos de jogadoras e árbitras de todo o país. O país é atual campeão da Eurocopa e do Mundial Sub-20.

O futebol não é o único esporte no qual as mulheres precisam decidir entre a vida profissional e pessoal. Engravidar durante a carreira significa abdicar do trabalho por cerca de um ano. Os riscos não são apenas físicos, mas com chances de perder espaço, performance, patrocinadores e contratos, principalmente no caso do alto rendimento. A ação não terá custos para as atletas. O São Paulo tem uma parceria com uma clínica especializada.

"Nós estamos oferecendo às mulheres do São Paulo que praticam futebol a possibilidade, sem ônus nenhum para ninguém, de congelamento de óvulos, para que elas, no momento que acharem conveniente, enquanto jogadoras não têm como dar à luz, engravidar, porque teria de abandonar a carreira, fazer um ano fora e outras coisas mais", explicou o Dr. Dorival Decoussau, assessor especial da presidência do São Paulo.

O médico esclareceu. "Os óvulos, para quem quiser, serão congelados, sem nenhum custo para ninguém, nem para o São Paulo nem para elas. E no momento que acharem viáveis de vida, elas poderão usá-los para uma fertilização e se tornar mães, se isso fizer parte do planejamento de vida delas. É um presente que a gente oferece de todo o coração às mulheres, especificamente às do São Paulo, que estão próximas a nós".

Cinco mães

A final do Brasileirão tem exemplos de como a maternidade pode ser desafiadora para atletas profissionais. No Corinthians, a lateral-esquerda Tamires foi mãe aos 21 anos e sentiu medo devido à falta de informação. "Eu pensei que não ia mais voltar a jogar futebol. Esse sonho de retornar não dependeria só de mim. Eu dei uma pausa de três anos e meio, mas ao voltar foi a melhor coisa que fiz. Fiquei dois anos, voltei no Atlético, e parei por mais um ano e meio", testemunhou a defensora em entrevista ao portal especializado Meu Timão.

No São Paulo, a volante argentina Vanina e a atacante Gadú dividem o trabalho com a maternidade. Ariel Godoi e Ivana Fuso, ambas jogadoras do Corinthians, também são mães e atletas profissionais de futebol.

O São Paulo chega ao segundo jogo com a vantagem do empate. As Soberanas venceram na Neo Química Arena por 2 x 1 na semana passada e impuseram a primeira derrota em casa às adversárias na elite em 10 anos. O retrospecto era de 32 jogos, 29 vitórias e três empates. O Corinthians precisa de vitória simples para forçar os pênaltis.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS



SÃO PAULO - Carlinha; Duda Serrana, Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Robinha, Karla Alvese e Aline Milene; Isa Guimarães e Giovana Crivelari. Técnico: Thiago Vianna.



CORINTHIANS - Nicole Ramos; Gi Fernandes, Thaís Regina, Duda Mineira (Erika), Thaís Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Jaqueline (Vic Albuquerque) e Belén Aquino; Gabi Zanotti e Jhonson. Técnica: Emily Lima.



ÁRBITRA - Daiane Caroline Muniz dos Santos.



HORÁRIO - 16h30 (de Brasília).



ESTÁDIO - MorumBis, em São Paulo.



TRANSMISSÃO - TV Globo, TV Brasil, GE TV, NSports e UOL.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



