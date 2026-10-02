Com dois gols de Gabigol, Santos vence São Paulo de virada no Brasileirão

Em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão, São Paulo e Santos fizeram um clássico mais do que animado no MorumBIS. O Tricolor saiu na frente com Luciano, mas o Peixe saiu vitorioso por 2 a 1, de virada, com dois gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Foi a primeira vitória do Santos em um San-São no Morumbis desde 2021, e a quinta consecutiva neste Brasileirão.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com o resultado, o Santos pega o elevador e sobe para a 7ª colocação na tabela do Brasileirão, com 41 pontos e mira uma vaga na Libertadores. Já o São Paulo, com mais uma derrota em casa, estaciona na 11ª colocação, com 36 pontos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
45 minutos quentes
Por mais que a temperatura da cidade de São Paulo não fosse das mais altas durante o jogo – 15ºC – o primeiro tempo foi bastante quente no MorumBIS. Logo no minuto inicial, Everton Cebolinha já obrigou Carlos Coronel a fazer uma boa defesa. Nos instantes seguintes, foi a vez do São Paulo ter uma sequência de ataques perigosos.
Contudo, a rede só foi balançar aos 35 minutos. Em lance polêmico na área, Lucas Veríssimo derrubou Ryan Francisco, e após revisão no VAR, o árbitro marcou o pênalti para o São Paulo. Luciano tomou a responsabilidade e deslocou Diógenes para abrir o placar. Contudo, na saída de bola, o Santos trabalhou a jogada e após cruzamento de Escobar, Gabigol subiu sozinho e testou no canto do goleiro para empatar.
Vira-virou santista
O Santos voltou para o segundo tempo com a substituião mais aguardada: a entrada de Philippe Coutinho. E curiosamente, foi justamente com um passe de Coutinho que saiu o gol da virada santista no MorumBIS. Em contra-ataque rápido, Coutinho esperou o momento certo para soltar a bola para Gabigol, que driblou o zagueiro e tocou na saída de Carlos Coronel para marcar o segundo.
Pressão tricolor no fim
Atrás no placar, o São Paulo se mandou para o ataque para tentar evitar a derrota no clássico dentro de casa. O Tricolor ainda teve uma baixa dentro de campo – Luciano sentiu a coxa e ficou 20 minutos em campo apenas fazendo número. Mesmo assim, o São Paulo ainda criou chances e ficou próximo de empatar a partida já na reta final. Artur fez grande jogada dentro da área, finalizou e Diógenes, com um milagre, evitou o empate. No último minuto, Diógenes novamente apareceu com uma linda defesa em uma bomba de Danielzinho. A defesa foi o último golpe em um combalido São Paulo, que viu o Peixe sair com os três pontos.
Próximos compromissos
Os dois times voltam a entrar em campo já na próxima semana. Na quarta-feira (7), o São Paulo viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30. Já o Santos, por sua vez, joga na quinta-feira (8), na Vila Belmiro, quando recebe o Flamengo, às 19h30 (de Brasília). As duas partidas são válidas pela 29ª rodada do Brasileirão.
SÃO PAULO 1×2 SANTOS
Brasileirão 21ª rodada
Data e horário: 02/10/2026 (sexta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Público: 43.398 pessoas
Renda: R$ 2.034.540,00
Gols: Luciano, 35’/1T (1-0); Gabigol, 36’/1T (1-1); Gabigol, 10’/2T (1-2)
SÃO PAULO: Carlos Coronel; Pedro Lima (Victor Sá, 28’/2ºT), Rafael Tolói (Newton, 19’/2ºT), Arboleda e Iago (Wendell, 22’/2ºT); Marcos Antônio, Pablo Maia e Bobadilla (Danielzinho, 19’/2ºT); Artur, Ryan Francisco (Gustavo Santana, 19’/2ºT) e Luciano. Técnico: Dorival Júnior
SANTOS: Diógenes; Rodinei, Willian Arão, Lucas Veríssimo e Escobar; Oliva, Arthur (Gabriel Menino, 9’/2ºT) e Lima (Gustavo Henrique, intervalo); Everton Cebolinha (Rony, 31’/2ºT), Barreal (Coutinho, intervalo) e Gabigol. Técnico: Cuca
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fernanda Kruger (MT)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Luciano (SAO); Lucas Veríssimo, Oliva, Everton Cebolinha (SAN)
Saiba Mais
- Esportes Joia da base ganha espaço no Santos e mira chance no profissional
- Esportes Palmeiras muda rotina na pausa do calendário com 13 desfalques
- Esportes O que deu errado para a Nike? Como gigante mundial de artigos esportivos perdeu 'brilho'
- Esportes Ancelotti faz sete mudanças e testa Pedro entre os titulares da Seleção
- Esportes Turquia afasta 448 dirigentes em investigação sobre esquema de apostas
- Esportes Mais perto! Brenner já tem planejamento para retorno no Vasco