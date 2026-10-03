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Vôlei

Fluminense elimina Brasília e enfrentará Universitario do Peru na final

Anfitrião de torneio amistoso na capital, Brasília Vôlei perde por 3 sets a 1 para o time tricolor no Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal

As guerreiras do Fluminense comemoram a vitória: decisão do título será neste sábado no Ginásio da Federação de Vôlei do DF - (crédito: Davidson Courlan/Fluminense FC)
As guerreiras do Fluminense comemoram a vitória: decisão do título será neste sábado no Ginásio da Federação de Vôlei do DF - (crédito: Davidson Courlan/Fluminense FC)

O Fluminense venceu o Brasília Vôlei por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 20/25, 25/22 e 25/18, nesta sexta-feira, pela semifinal da Copa Brasília, no Ginásio da Federação do DF. Com o resultado, o Tricolor enfrentará o Universitario, do Peru, na final da competição. O torneio é um esquenta para a Superliga Feminina.

Com bom sistema de passe e virada de bola, o Tricolor saiu na frente no primeiro set. Depois de sofrer o empate, o Fluminense conseguiu encaixar o sistema de bloqueio para vencer as duas últimas parciais e sair com a vitória.

A central Valquíria foi a maior pontuadora do Fluminense na partida, com 16 acertos, seguida pela oposta Ariane, com 15.

A final contra o Universitario, que venceu o Gerdau Minas por 3 sets a 0, será neste sábado (03/10), às 18h30, no mesmo local. O Brasília Vôlei decidirá o terceiro lugar contra o Gerdau Minas, às 16h. Os bilhetes podem ser adquiridos no site: www.bancadoingresso.com.br.

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No torneio masculino, o Brasília Vôlei perdeu por 3 sets a 1 para o Instituto ACE de Goiás com parciais de 21/25, 23/25, 25/16 e 17/25. 

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*Com informações do Fluminense FC

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/10/2026 10:48
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