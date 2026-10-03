Fluminense elimina Brasília e enfrentará Universitario do Peru na final

O Fluminense venceu o Brasília Vôlei por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 20/25, 25/22 e 25/18, nesta sexta-feira, pela semifinal da Copa Brasília, no Ginásio da Federação do DF. Com o resultado, o Tricolor enfrentará o Universitario, do Peru, na final da competição. O torneio é um esquenta para a Superliga Feminina.
Com bom sistema de passe e virada de bola, o Tricolor saiu na frente no primeiro set. Depois de sofrer o empate, o Fluminense conseguiu encaixar o sistema de bloqueio para vencer as duas últimas parciais e sair com a vitória.
A central Valquíria foi a maior pontuadora do Fluminense na partida, com 16 acertos, seguida pela oposta Ariane, com 15.
A final contra o Universitario, que venceu o Gerdau Minas por 3 sets a 0, será neste sábado (03/10), às 18h30, no mesmo local. O Brasília Vôlei decidirá o terceiro lugar contra o Gerdau Minas, às 16h. Os bilhetes podem ser adquiridos no site: www.bancadoingresso.com.br.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No torneio masculino, o Brasília Vôlei perdeu por 3 sets a 1 para o Instituto ACE de Goiás com parciais de 21/25, 23/25, 25/16 e 17/25.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
*Com informações do Fluminense FC
Saiba Mais
- Esportes Com dois gols de Gabigol, Santos vence São Paulo de virada no Brasileirão
- Esportes São Paulo exibe placas contra MP das Bets no MorumBIS
- Esportes Porsche Cup: saiba quem larga na frente neste sábado em Brasília
- Esportes Joia da base ganha espaço no Santos e mira chance no profissional
- Esportes Palmeiras muda rotina na pausa do calendário com 13 desfalques
- Esportes O que deu errado para a Nike? Como gigante mundial de artigos esportivos perdeu 'brilho'