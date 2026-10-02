Porsche Cup: saiba quem larga na frente neste sábado em Brasília

A nova geração da Porsche Cup Brasil deu as cartas nesta sexta-feira na estreia dos carros de corrida mais produzidos no mundo no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Matheus Comparatto, de 19 anos, e Felipe Baptista, 23, anotaram as melhores voltas em suas sessões classificatórias com o Porsche #118. É a primeira pole de Comparatto, piloto que disputa o segundo ano na categoria depois de múltiplas vitórias e um título na F4 Brasil.
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Baptista escreveu o nome na história da categoria em 2019, ao vencer uma corrida com 15 anos, 11 meses e 8 dias de idade, para ser o mais jovem vencedor de prova de Gran Turismo na história do automobilismo mundial.
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A corrida tem largada marcada para 13h deste sábado e será a primeira da história da Porsche Cup Brasil na capital federal. É a 15ª pista da história da categoria, iniciada em 2005. A corrida tem transmissão ao vivo pela Bandsports e plataformas digitais oficiais do evento. Até a publicação desta matéria os ingressos estavam esgotados.
"Acho que não tinha como ter sido melhor. Estou muito feliz pela minha primeira pole na categoria. Independente de ser 300km é sempre melhor começar na frente e temos um carro muito bem acertado para disputar as primeiras posições" Matheus Comparatto
Marca registrada das provas de longa duração da Porsche Cup Brasil, o grid apurado pela média de cada piloto das 40 duplas inscritas na prova foi muito apertado. Nada menos que oito dos 29 carros da Carrera ficaram dentro do mesmo segundo, sinal de muita disputa na prova de 56 voltas ou 2 horas de meia com largada prevista para 13h deste sábado.
O segundo lugar no grid ficou com a dupla líder do campeonato, formada por Marçal Muller e Gaetano di Mauro com o Porsche #544.
Completam o top5 as tripulações dos carros #7, do decacampeão Miguel Paludo com o "Mr endurance" Alan Hellmeister (o maior vencedor de títulos de corridas longas do evento), seguidos pelos carros #8 (Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande) e #27 (Josimar Junior e Sergio Ramalho), este o melhor da classe Sport no grid. Já a pole na classe Rookie ficou com Felipe e Pipo Massa, com o #19 largando em oitavo no geral.
"O carro está fantástico, a equipe fez um acerto sensacional e o Matheus abriu quase meio segundo no grupo dele. Fez muita diferença para a nossa conquista hoje e vamos bastante motivados para a corrida
" Felipe Baptista
Pela classe Challenge, a posição de honra coube ao Porsche #22, graças a uma tocada muito equilibrada de Caio Castro e Danilo Dirani.
Compete a cada tripulação definir o piloto que larga e o que termina a corrida, bem como gerenciar os jogos de pneus Michelin disponíveis. São necessários três pitstops obrigatórios, em janelas de 8 minutos que serão abertas pelo carro líder quando ele completar as voltas 14, 27 e 42. Em todos os pits devem acontecer trocas dos pilotos. O primeiro segmento termina na conclusão da volta 26, pagando pontos para todos os carros que tiverem feito um pitstop válido até então.
*Com informações da Porsche Cup Brasil
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