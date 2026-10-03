Santa Cruz empata com Maringá e sobe para a Série B

Após nove anos de ausência, o Santa Cruz está de volta à Série B do Brasileiro. Neste sábado, 3/10, em uma Arena Pernambuco com o maior público do ano na Terceirona (45.500 torcedores) e a maior renda da história do Santinha (R$ 2.039.778), a torcida do Tricolor fez a festa ao ver o time empatar em 1 a 1 com o Maringá. Com o resultado, o Santa Cruz chegou aos 11 pontos, contra 8 do Maringá, 5 do Floresta e 2 do já eliminado Botafogo-PB. Assim, o time garante, na pior das hipóteses, o segundo lugar do grupo, que vale o acesso.

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Mas não foi sem sustos. O Santa Cruz fez um péssimo primeiro tempo e levou um gol logo aos 18 segundos, marcado por Adeílson Maranhão. A derrota faria a vaga ser confirmada apenas se o Floresta não vencesse o Botafogo-PB (no mesmo horário). Mas, no início do segundo tempo, Pedro Favela deixou tudo igual, para explosão da torcida. E como o Floresta levou o empate no último lance do jogo com o Botafogo, o acesso estaria garantindo mesmo se o time perdesse.

Regulamento

O regulamento da fase final da Série C é o seguinte: são dois grupos de quatro times, que se enfrentam em turno e returno. Ao fim da fase, os dois primeiros colocados de cada grupo sobem para a Série B, enquanto os campeões dos grupos decidem o título. E é exatamente isso que o Santinha vai buscar na última rodada. O time visita o Botafogo-PB, em João Pessoa, e, se empatar, termina em primeiro lugar no grupo e decidirá o título contra o campeão do Grupo C (Ferroviária, Inter de Limeira ou Brusque). Mas o que interessa é que a vaga na Série B, o principal objetivo, está garantida.

Como o Santa Cruz empatou a garantiu acesso à Série B

O jogo começou com o Santa Cruz dando a saída de bola e recuando a jogada. Só que o zagueiro Eurico, ao tentar sair jogando, perdeu a bola para Adeilson. E o mesmo Adeilson recebeu o passe para fuzilar. Isso tudo em apenas 18 segundos. O Maringá fazia 1 a 0. O fator roubou toda a segurança do Santa Cruz, que foi totalmente dominado por um Maringá que teve as melhores chances para ampliar. Não conseguiu por causa de três grandes defesas do goleiro Thiago Coelho e, nos acréscimos, quando o zagueiro Wendel Lamar, numa bola levantada após escanteio, apareceu no meio da pequena área, ganhando do marcador e, com o goleiro batido, cabeceou para fora. O Santa Cruz deu sorte de não ir para o intervalo levando uma goleada em casa.

Veio o segundo tempo e o torcedor do Santa Cruz passou a apoiar ainda mais o time, que chegou ao empate aos cinco minutos, com Pedro Favela. Após um chuveirinho na área ser rechaçado, Everaldo ficou com o rebote e, da esquerda, fez o cruzamento para o meio da área. Pedro Favela subiu e desviou, deixando tudo igual. O jogo ficou em aberto, pois o Maringá, se vencesse, garantiria o acesso. E, neste jogo lá e cá, a emoção ficou para o final. Aos 44 minutos, Cadorini quase virou para o Santa. Mas, aos 45, Serginho mandou uma na trave, quase recolocando os paranaenses na frente, o que valeria um enorme susto para os 45 mil tricolores. Mas o jogo acabou mesmo em 1 a 1. Santa Cruz na Série B. E ainda sonhando com o título.

