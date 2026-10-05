França goleia com brilho dos reservas; Itália elimina Turquia jogando em casa

Michael Olise marca duas vezes na goleada da França sobre a Bélgica por 4 x 1, pela quarta rodada da Nations League - (crédito: FRANCK FIFE / AFP)

A Data Fifa está chegando ao fim e algumas seleções fizeram a última partida nesse ciclo da Nations League. O torneio europeu está na quarta rodada da primeira fase. Pela Liga A, elite continental da competição, as duas últimas rodadas da primeira fase serão disputadas dos dias 12 a 17 de novembro. Com isso, algumas situações da tabela de classificação estão concretizadas a dois jogos do fim.

Nesta segunda-feira (5/10), a França entrou em campo diante da Bélgica. Em pleno Stade de France, os visitantes saíram na frente na primeira etapa, com gol de Lukebakio. Zidane optou novamente por dar rodagem ao elenco. Dos titulares na Copa do Mundo deste ano, apenas Koundé, Koné e Dembelé começaram como titulares.

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Entretanto, o comandante francês voltou com força máxima para a etapa final. Com isso, Doué, Cherki e Olise (duas vezes) marcaram na goleada francesa vindo do banco de reservas e fecharam a vitória por 4 x 1. A França encerra a Data Fifa de forma invicta e liderando o Grupo 1 da Liga A com dez pontos. A Bélgica termina fora da zona de classificação, na terceira posição da tabela e somou duas vitória e duas derrotas.

A Turquia seguiu decepcionando após a Copa do Mundo. A seleção turca encerra a Data Fifa com quatro derrotas em quatro partidas e um saldo de menos nove gols. Nesta rodada, a equipe enfrentou a Itália fora de casa e perdeu por 3 x 1. Scamacca, Calafiori e Pio Esposito marcaram aos mandantes, enquanto Simsir diminuiu.

A Itália encerra a Data Fifa dentro da zona de classificação, na vice-liderança com sete pontos. A Turquia está zerada na lanterna e praticamente rebaixada para a Liga B da Nations League. Para escapar do rebaixamento direto, os turcos vão precisar vencer os próximos dois jogos na próxima Data Fifa, torcer por duas derrotas da Bélgica e tirar oito gols de saldo.

Pela Liga B da Liga das Nações, a Suécia encerrou a Data Fifa na liderança do Grupo 4 e de forma invicta. Nesta segunda-feira (5/10), os escandinavos venceram a Romênia por 1 x 0 fora de casa e mantiveram o topo da tabela. Gyokeres marcou o tento da invencibilidade sueca.

No mesmo grupo, a Bósnia garantiu o segundo lugar ao vencer a Polônia em casa por 1 x 0. Basic, de pênalti, marcou no fim e aumentou a vantagem de pontos na segunda posição. Os donos da casa ficam com oito tentos, os visitantes logo atrás com quatro e a Romênia fecha o grupo com quatro derrotas em quatro jogos.

Também pela Liga B, o Grupo 2 segue embolado. A Irlanda do Norte continua líder após o empate sem gols contra a Geórgia. A Hungria venceu a Ucrânia por 2 x 1 e assumiu a vice-liderança com sete pontos, um a menos em relação ao primeiro colocado.

Por fim, pelo Grupo 2 da Liga C, Montenegro segue na liderança de maneira invicta após o empate em 0 x 0 contra a Armênia, que é a terceira colocada. O Chipre, por outro lado, sobe para a segunda posição depois de vencer por 2 x 1 a lanterna Letônia em casa.

Agenda (6/10)

11h - Cazaquistão x Ilhas Faroé

15h45 - Croácia x Espanha

15h45 - Inglaterra x Tchéquia

15h45 - Suíça x Macedônia do Norte

15h45 - Escócia x Eslovênia

15h45 - Albânia x San Marino

15h45 - Belarus x Finlândia

15h45 - Moldávia x Eslováquia

15h45 - Estônia x Islândia

15h45 - Luxemburgo x Bulgária

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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