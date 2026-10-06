Brasília derrota Fluminense no primeiro jogo da pré-temporada do NBB

O Brasília Basquete iniciou a temporada 2026/27 com o pé direito. No Torneio de Abertura da NBB, a equipe candanga superou o Fluminense por 87 x 68 e largou na frente no Grupo A. A competição serve de preparação para a disputa do Novo Basquete Brasil, elite da modalidade no país, que começa no próximo dia 22. Belo Horizonte é a sede do esquenta, que também conta com Cruzeiro e Caxias na chave do Brasília; e Tatuí, Flamengo, Botafogo e Minas no Grupo B. O torneio vai até sábado (10/10).
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Após mais de um mês de preparação para o começo da temporada, Dedé Barbosa conta com novas peças no elenco depois de sofrer perdas impactantes no plantel. A campanha satisfatória da equipe no último NBB, no qual o Brasília chegou até as semifinais, fez o mercado se movimentar na capital federal.
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Mesmo com as saídas de Corvalan e Daniel Von Haydin por exemplo, os novos reforços de Dedé Barbosa mostraram contra o Fluminense que serão peças importantes para a temporada. O novo ala da equipe, Zú Jr., foi o cestinha da partida logo na estreia. O camisa 58 anotou 18 pontos e quatro rebotes no duelo contra o Fluminense e foi o destaque.
Outro recém-chegado, o argentino Martin Fernández iniciou a jornada no Brasília com êxito. O novo ala-pivô da equipe marcou 16 pontos e foi o líder de rebotes com nove. Contratados nessa janela, o bahamense Lathaniel Bastian se destacou com sete rebotes, o haitiano Jeantal Cylla anotou 10 pontos e os iniciantes Augusto e Gueiros também brilharam.
O Brasília Basquete teve ao todo sete reforços para a temporada. O próximo desafio da equipe será pela segunda rodada do Torneio de Abertura da NBB contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 19h30. O canal do NBB no YouTube anuncia a transmissão. A equipe da Capital ainda jogo outro torneio de pré-temporada, mas em casa, a Liga Sul-Americana de Basquete. A estreia no Novo Basquete Brasil será no dia 22 de outubro, contra o Corinthians, em Brasília.
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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