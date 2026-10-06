Sem pedido de desculpas, Cristiano Ronaldo não pretende voltar à seleção

Cristiano Ronaldo estaria decidido a não voltar à seleção enquanto o treinador permanecer no comando - (crédito: Reprodução /Twitter)

Mais uma bomba cai sobre a seleção portuguesa ainda no assunto envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Neste momento, Ronaldo estaria decidido a não voltar à seleção enquanto o treinador permanecer no comando. E isto já teria sido comunicado à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com informações do site português ‘MaisFutebol’, antes de o craque abandonar a seleção, o ambiente entre os dois havia ficado mais calmo depois de uma conversa. Na mesa, explicações sobre o fato de o jogador ter ficado no banco na vitória sobre a Noruega pela Liga das Nações.

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Depois desse encontro, Jesus recebeu um roteiro com orientações para abordar na coletiva de imprensa antes do duelo com a Dinamarca. O acordo previa que o treinador começaria com uma mensagem para acalmar os ânimos e garantir que a situação estava esclarecida.

Jesus deveria explicar que havia definido com Cristiano Ronaldo um plano para sua utilização durante a temporada e que o jogador havia aceitado a estratégia. E dentro desse planejamento, o atacante não participaria do jogo contra a Noruega.

Além disso, Jesus deveria destacar que Ronaldo nunca havia questionado suas decisões. Pelo contrário, o treinador afirmaria que o comportamento do jogador sempre havia sido marcado pela lealdade e pelo profissionalismo.

O treinador também faria uma comparação entre Ronaldo com nomes como Pelé e Maradona. A ideia era reconhecer que um jogador com aquele status não deveria ter permanecido tanto tempo no aquecimento sem uma necessidade aparente. Por fim, o treinador demonstraria o desejo de continuar contando com Ronaldo na Seleção.

O pedido de desculpas que não aconteceu

Na coletiva, porém, Jesus abordou muitos pontos que estavam previstos no acordo. Entretanto, na visão do jogador, faltou uma coisa importante: um pedido de desculpas. De acordo com o ‘MaisFutebol’, essa exigência não fazia parte da lista de orientações previamente definida.

Foi justamente nesse ponto que Ronaldo se revoltou. Ao acompanhar a coletiva em tempo real, o capitão decidiu abandonar o estágio da Seleção. Inicialmente, seguiu para Madri e, posteriormente, viajou para Riad, na Arábia Saudita.

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Dias depois, após a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, Jesus voltou a falar sobre o episódio. O treinador confirmou que não havia qualquer acordo para um pedido de desculpas. Mais do que isso, afirmou que não pede desculpas a ninguém.

Ronaldo havia prometido explicar detalhadamente a sua versão dos acontecimentos. Passada uma semana, porém, o capitão ainda não havia apresentado publicamente essa versão.



