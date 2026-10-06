Flamengo tem cinco desfalques contra o Santos na quinta-feira

Giorgian de Arrascaeta é um dos desfalques do Flamengo contra o Santos - (crédito: Foto: Divulgação/ Selección Uruguaya)

Apesar de não ter suspensos para o jogo contra o Santos, o Flamengo tem desfalques para lidar para o duelo em questão, marcado para esta quinta-feira (8/10), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. Afinal, são três jogadores machucados e dois fora por ainda estarem com as suas seleções.

Ayrton Lucas, com lesão de grau 2 na parte posterior da coxa direita, não voltará a tempo do duelo contra o Peixe, abrindo espaço para Alex Sandro. Evertton Araújo, fora do time desde 2 de setembro, ainda se recupera de lesão na coxa esquerda. Por fim, Giorgian de Arrascaeta se trata de cirurgia para corrigir uma fratura no punho esquerdo, sofrido enquanto defendia a seleção do Uruguai nesta Data Fifa.

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Falando na Celeste, Guillermo Varela é outro que não atua contra o Santos. O jogador começou no banco contra a Índia, nesta terça (6/10), e entrou para atuar os 45 minutos finais na goleada por 6 a 1. Assim, não terá tempo hábil para voltar para o próximo compromisso do Flamengo. O mesmo vale para Valência, atacante do Equador, quinto e último desfalque da lista.

Em primeiro lugar no Brasileirão, o Flamengo aparece com 60 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras. Ambos os times possuem 28 partidas, mas o Rubro-Negro tem duas vitórias a mais, o que significa que depende apenas de si para renovar o título brasileiro. A bola rola contra o Santos às 19h30 (de Brasília).