Nas redes, Neymar homenageia Messi: "Me fez amar o futebol ainda mais"

Atual camisa 10 do Santos e recém-aposentado da Seleção Brasileira após a eliminação da Copa do Mundo, Neymar foi às redes sociais, nesta terça-feira (6/10), para homenagear o ex-companheiro e amigo, Lionel Messi. O capitão argentino disputará, às 20h, a última partida da carreira pela Seleção Albiceleste, contra Benim, em Buenos Aires.

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Nas próprias redes, Neymar não apenas agradeceu o companheiro de profissão pelos momentos vividos, como, também, elogiou a trajetória com a camisa nacional e destacou o impacto do craque no Planeta Bola.

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"Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos…Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz. Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado. Gracias!", escreveu.

Confira a postagem feita por Neymar:

Despedida do craque será no Monumental lotado

A despedida do capitão, camisa 10 e maior artilheiro da história da Seleção Argentina trará uma série de atrações. Palco da partida, o Monumental de Núñez, estádio do River Plate, contará com shows musicais, atrações especiais, fogos de artifício e show de drones.

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A arena estará completamente lotada para o confronto. Os 85 mil assentos disponibilizados foram todos vendidos. A comercialização das entradas durou apenas uma hora e meia.