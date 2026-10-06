Daniel Cargnin fica em quinto lugar no Mundial de Judô em Baku

Diego Cagnin chegou a disputar a medalha de bronze na manhã desta terça-feira, mas perdeu a chance de subir ao pódio - (crédito: Divulgação/Gabriela Sabau/IJF)

O judô brasileiro chegou bem perto de conquistar a primeira medalha no Campeonato Mundial disputado em Baku, no Azerbaijão. Nesta terça-feira, Daniel Cargnin caminhou bem na chave no peso leve masculino (-73kg), chegou à luta pelo bronze e terminou a competição em quinto lugar. Mais cedo, Guilherme de Oliveira (-73kg), Sarah Souza (-57kg) e Jéssica Lima (-57kg) caíram nas preliminares.

Segundo colocado do Ranking Mundial, Cargnin chegou no Mundial Sênior como cabeça-de-chave e estreou direto na segunda rodada contra o turcomeno Meylis Shamuradov, que veio de vitória em cima do tcheco Chusniddin Karimov. A sete segundos do fim da luta, o brasileiro conseguiu um waza-ari para avançar às oitavas.

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Na rodada, enfrentou o sueco Narek Vardanian e abriu um yuko de vantagem para logo depois encerrar o combate com um ippon. Já nas quartas, o peso leve virou contra o italiano Giovanni Esposito, saindo da desvantagem de um yuko para a vitória por um waza-ari e um yuko.

Na semifinal, Daniel reencontrou Makhmadbek Makhmadbekov, russo naturalizado pelos Emirados Árabes Unidos. Os dois haviam se enfrentado nas quartas do Grand Slam de Abu Dhabi, em 2025, com vitória para o brasileiro. Mas, desta vez, o adversário levou a melhor, conseguindo a imobilização até o ippon.

Valendo pódio

Com o resultado, Cargnin foi à disputa pela medalha de bronze e cruzou com o azeri Rashid Mammadaliiyev, número cinco do mundo, atleta da casa e adversário inédito na carreira. A luta seguiu até os três minutos de golden score, com os dois pendurados nas punições, quando a arbitragem puniu o brasileiro pela terceira vez.

Desde que subiu para os -73kg, após os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Daniel Cargnin participou de quatro Mundiais e chegou ao bloco final de todos. Em 2022, foi bronze; em 2024, quinto colocado; em 2025, prata; e, agora em 2026, novamente quinto colocado.

Em 2026, ele conquistou o ouro no inédito Grand Slam de Lausanne; o bronze no Grand Prix da Áustria e o bicampeonato consecutivo no Campeonato Pan-Americano. Com o quinto lugar em Baku, conseguiu mais 720 pontos no ranking mundial e outros 360 no classificatório para os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028.

Nesta quarta-feira, quarto dia de disputas em Baku, o Brasil contará com Rafaela Silva (-63kg) e David Lima (-81kg) no tatame. As preliminares começam às 3h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Cazé TV. As disputas de medalhas terão início a partir das 11h, transmitidas pelo SporTV, Cazé TV e Time Brasil TV.



*Com informações da Confederação Brasileira de Judô (CBJ)