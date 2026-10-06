Espanha vira no fim e garante vaga na próxima fase da Nations League

Mikel Merino marcou duas vezes para a Espanha na virada diante da Croácia por 2 x 1. - (crédito: JORGE GUERRERO / AFP)

A Super Data Fifa chegou ao fim nesta terça-feira (6/10) com a quarta rodada da Liga das Nações. A competição realizada pela UEFA realizou mais da metade dos jogos da primeira fase nas últimas duas semanas. As duas rodadas restantes serão jogadas em novembro, na próxima Data Fifa.

Com isso, a Espanha garantiu vaga direta no mata-mata do torneio com duas rodadas de antecedência. A atual campeã do mundo segue em grande fase e venceu todos os quatro jogos da Data Fifa. O último desafio foi contra a Croácia, em Split. A Fúria venceu por 2 x 1 de virada, com dois gols de Mikel Merino. Perisic chegou a abrir o placar aos donos da casa, mas não foi o suficiente.

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A Espanha lidera o Grupo 3 da Liga A com 12 pontos e está garantida entre os dois melhores colocados da chave. Por outro lado, a Croácia encerra a Data Fifa com três pontos, apenas uma vitória nos quatro jogos e na terceira colocação. Se quiser sonhar com classificação, precisa vencer as duas partidas restantes, torcer por duas derrotas da Inglaterra e tirar dez gols de saldo.

No outro jogo do grupo, a Inglaterra venceu a Tchéquia por 3 x 0 em casa. Harry Kane marcou duas vezes e participou do gol contra marcado por Coufal na vitória em Wembley. Os ingleses estão na vice-liderança da chave com nove pontos e praticamente classificados. Os tchecos estão eliminados da Nations League na lanterna do grupo sem nenhum ponto conquistado.

Liga B



No segundo escalão europeu, a Suíça termina a Data Fifa na liderança do Grupo 1 com 100% de aproveitamento. Os suíços venceram a Macedônia do Norte em casa por 3 x 0, com gols de Rieder, Manzambi e Ndoye. Os visitantes seguem na lanterna da chave com quatro derrotas em quatro partidas.

Pelo mesmo grupo, a Eslovênia venceu a Escócia por 2 x 1 em Glasgow e fica na segunda colocação com sete pontos. Matko e Sturm marcaram aos visitantes, enquanto Christie descontou aos donos da casa que estacionam nos quatro pontos na terceira posição da tabela.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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