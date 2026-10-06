Espanha vira no fim e garante vaga na próxima fase da Nations League

A Super Data Fifa chegou ao fim nesta terça-feira (6/10) com a quarta rodada da Liga das Nações. A competição realizada pela UEFA realizou mais da metade dos jogos da primeira fase nas últimas duas semanas. As duas rodadas restantes serão jogadas em novembro, na próxima Data Fifa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com isso, a Espanha garantiu vaga direta no mata-mata do torneio com duas rodadas de antecedência. A atual campeã do mundo segue em grande fase e venceu todos os quatro jogos da Data Fifa. O último desafio foi contra a Croácia, em Split. A Fúria venceu por 2 x 1 de virada, com dois gols de Mikel Merino. Perisic chegou a abrir o placar aos donos da casa, mas não foi o suficiente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A Espanha lidera o Grupo 3 da Liga A com 12 pontos e está garantida entre os dois melhores colocados da chave. Por outro lado, a Croácia encerra a Data Fifa com três pontos, apenas uma vitória nos quatro jogos e na terceira colocação. Se quiser sonhar com classificação, precisa vencer as duas partidas restantes, torcer por duas derrotas da Inglaterra e tirar dez gols de saldo.
No outro jogo do grupo, a Inglaterra venceu a Tchéquia por 3 x 0 em casa. Harry Kane marcou duas vezes e participou do gol contra marcado por Coufal na vitória em Wembley. Os ingleses estão na vice-liderança da chave com nove pontos e praticamente classificados. Os tchecos estão eliminados da Nations League na lanterna do grupo sem nenhum ponto conquistado.
Liga B
No segundo escalão europeu, a Suíça termina a Data Fifa na liderança do Grupo 1 com 100% de aproveitamento. Os suíços venceram a Macedônia do Norte em casa por 3 x 0, com gols de Rieder, Manzambi e Ndoye. Os visitantes seguem na lanterna da chave com quatro derrotas em quatro partidas.
Pelo mesmo grupo, a Eslovênia venceu a Escócia por 2 x 1 em Glasgow e fica na segunda colocação com sete pontos. Matko e Sturm marcaram aos visitantes, enquanto Christie descontou aos donos da casa que estacionam nos quatro pontos na terceira posição da tabela.
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
Saiba Mais