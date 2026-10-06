Raphinha renova contrato com o Barcelona; veja detalhes

Raphinha tem 12 gols em sete jogos no Campeonato Espanhol - (crédito: Foto: Marc Graupera / FC Barcelona)

O Barcelona renovou o contrato do atacante Raphinha. Um dos grandes destaques do clube neste início de temporada, o brasileiro ampliou o seu compromisso até junho de 2030, segundo o jornalista Fabrizio Romano. As partes já haviam chegado a um acordo, faltando apenas a assinatura do vínculo. Os catalães devem anunciar oficialmente o acerto nos próximos dias.

Raphinha chegou ao Barcelona em julho de 2022. Na ocasião, os Blaugranas pagaram 58 milhões de euros (R$ 343 milhões no câmbio atual) para contratá-lo junto ao Leeds, da Inglaterra. O jogador já havia renovado contrato no ano passado, mas as constantes atuações em alto nível fizeram os Culés acelerarem as tratativas para ficar com o atleta por mais tempo. Aliás, ele deve ter uma robusta valorização salarial.

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O brasileiro começou a temporada 2026/27 iluminado. Em oito jogos até o momento, anotou incríveis 14 gols. Ele vem atuando como centroavante e não para de ir às redes. Somente no Campeonato Espanhol, já marcou em 12 ocasiões, tornando-se artilheiro isolado da competição. Além disso, contribuiu com três assistências.

O atacante esteve na Data Fifa com a Seleção Brasileira, mas deixou o segundo amistoso diante da Austrália no intervalo, após marcar um dos gols da equipe. Contra a Índia, foi desfalque para Carlo Ancelotti.

Contudo, exames médicos não apontaram lesão, e Raphinha deve ir a campo no duelo diante do Getafe, no próximo sábado (10), às 13h30 (de Brasília), no Camp Nou. Os catalães lideram LaLiga com 21 pontos em sete rodadas, ainda com 100% de aproveitamento.