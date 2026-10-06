Neymar homenageia Messi antes do adeus pela Argentina: "Foi uma honra"

Neymar e Messi no tempo em que jogaram juntos no Barcelona: a parceria também se repetiu no PSG - (crédito: Foto: Alex Caparros/Getty Images))

Lionel Messi veste a camisa da Argentina pela última vez nesta terça-feira (6), no duelo contra Benin, em Buenos Aires. Antes da despedida, Neymar aproveitou as redes sociais para homenagear o antigo companheiro de Barcelona e Paris Saint-Germain.

Dessa forma, o brasileiro destacou a trajetória de Messi e afirmou que o craque argentino ultrapassou as fronteiras de seu país. Na visão do jogador do Santos, o legado do amigo pertence ao futebol mundial.

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Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos hoje é seu último jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz, disse.





Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado. Gracias, Leo Messi, completou.

Última dança

Messi anunciou a aposentadoria da seleção argentina pouco depois do vice-campeonato na Copa do Mundo de 2026. Na decisão, a Espanha venceu a Albiceleste por 1 a 0 na prorrogação e ficou com o título mundial.

Nesse sentido, o atacante encerra sua trajetória pela Argentina com 207 partidas e 125 gols. Pela seleção, conquistou a Copa do Mundo de 2022, as Copas Américas de 2021 e 2024 e a Finalíssima de 2022.

Atualmente no Inter Miami, Messi também construiu uma marca histórica em Mundiais. O argentino disputou seis edições da Copa do Mundo e marcou 21 gols, número que o coloca como o segundo maior artilheiro da história do torneio.

A partida contra Benin, portanto, marca o último compromisso do craque com a seleção argentina. O confronto também encerra uma trajetória marcada por títulos, recordes e uma parceria histórica com Neymar nos clubes.