Gol e assistência: Messi dá show na despedida com a camisa da Argentina

Esta terça-feira, 6/10, marcou a despedida de Messi com a camisa da seleção argentina. Diante de Benin, em amistoso da Data Fifa no Monumental de Núñez, o astro viu uma emocionante celebração por tudo o que fez pelos Hermanos, incluindo a Copa do Mundo de 2022. Com a bola rolando, Messi foi Messi. Trocou passes e chutou com grande perigo em pelo menos cinco oportunidades. O goleiro Dandjinou salvou quatro e o reserva Allagbe, um. Também perdeu um gol feito. Mas a fera é sempre decisiva. Afinal, deu as assistências para os gols de Otamendi e Nico Paz e, de pênalti, marcou o terceiro gol, fechando o placar em 3 x 0. Todos no segundo tempo.
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O jogo teve muitas homenagens a Messi antes, durante e depois da partida. O astro foi ovacionado no aquecimento, viu a entrada de uma camisa gigante com o número 10 às costas e a palavra Gracias, além de muitas queimas de fogos assim que pisou em campo com os companheiros e os filhos, usando a camisa especial que a Federação Argentina de Futebol (AFA) confeccionou apenas para este jogo. Houve queima de fogos antes do hino e, enfim, também aos dez minutos.
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Messi encerra a sua passagem de 20 anos pela Argentina com 210 jogos, 126 gols e 70 assistências. Ganhou uma Copa do Mundo (2022), dois vice-campeonatos mundiais (2014 e 2026) e duas Copas América (2021 e 2024). Foi MVP das Copas de 2014 e 2022. Mas vale citar que o astro, em 2005, foi campeão mundial sub-20.
Goleiro de Benin evita o gol do 10
O primeiro tempo surpreendeu, pois a seleção de Benin foi aplicada defensivamente e teve momentos de perigo no ataque. Mas o jogo era todo para Messi, que foi o alvo de quase todos os passes. Aos seis minutos, Messi recebeu pela direita, cortou para o meio e chutou para a defesa de Dandjinou. O camisa 10 também deu assistências, e uma delas quase resultou em gol de Lautaro.
Mas Benin também queria jogo e, aos 18 minutos, Olaitan recebeu livre na frente de Dibu Martínez, mas bateu mal. Era gol feito. Isso assustou a Argentina, que passou a tomar mais cuidado com os contra-ataques e teve a chance de abrir o placar quando De Paul lançou Messi. O astro chegou à bola, mas pegou de raspão e perdeu a chance mais clara dos Hermanos no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Lautaro cruzou para Messi. O astro bateu de voleio, mas a bola passou raspando. Teve também uma falta que Messi cobrou e Dandjinou defendeu incrivelmente.
Arco e flecha
No segundo tempo, Dandjinou seguiu evitando que Messi fizesse gol. Sua defesa em nova falta cobrada pelo craque foi sensacional. Mas, se a bola chutada pelo camisa 10 não entrava, o astro resolveu virar garçom. Aos três minutos, cobrou escanteio para a chegada de Otamendi, que pegou de primeira e abriu o placar. O zagueiro recebeu os cumprimentos de todos e saiu pouco depois, emocionado e mais uma vez abraçado pelos companheiros, já que fazia sua despedida da seleção.
E Messi, aos 16 minutos, viu a entrada de Nico Paz pelo meio. O garoto, que tem tudo para ser o substituto de Lionel com a camisa 10, tinha acabado de entrar e bateu por cobertura, para fazer um golaço. Seria o passe do astro maior para o seu provável sucessor?
Aos 25 minutos, o momento maior. Messi, na área, sofreu uma falta de Tamimou Ouorou. Pênalti que Messi cobrou e marcou o seu gol 126 (25 de pênalti). O último com a camisa alviceleste.
Pouco depois, aos 29, Messi acabou perdendo um dos gols mais feitos da carreira. O cruzamento de Nico González foi perfeito. Sem marcador e com o goleiro batido, o astro, de direita, mandou para fora. Nem ele mesmo acreditou. No fim, mais um chute perigoso. Mas desta vez foi o goleiro reserva Allagbe quem salvou. E a bola ainda bateu na trave. Fim de jogo e mais homenagens, desta vez com drones.
Este foi o terceiro amistoso dos atuais vice-campeões do mundo nesta Data Fifa. Nos anteriores, goleadas sobre a Bolívia (4 a 0) e Burkina Faso (7 a 0).
ARGENTINA 3X0 BENIN
Amistosos Data Fifa Despedida de Messi da seleção
Data: 6/10/2026
Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires (ARG)
Gols: Otamendi, 3’/2ºT (1-0); Nico Paz, 16’/2ºT (2-0); Messi, 25’/2ºT (3-0).
ARGENTINA: Dibu Martínez; Giay, Romero (Barco, 33’/2ºT), Otamendi (Lisandro Martínez, 7’/2ºT) e Tagliafico (Medina, 7’/2ºT); De Paul (NIco Paz, 14’/2ºT), MacAllister (Lo Celso, 33’/2ºT)e Enzo Fernández (Mastantuono, 33’/2ºT); Messi, Lautaro Martínez (Flores, 33’1/2ºT)e Julián Álvarez (Nico González, 14’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni
BENIN: Dandjinou (Allagbe, 31’/2ºT); Omora, Tamimou Ouorou (Azongnitode, 31’/2ºT), Tijani e Roche; DAlmeida e Hassane Imourane; Aloko, Olaitan (Ahlinvi, 19’/2ºT)e Yamirou Ouorou (Olugbade, 19’/2ºT); Ayegun Tosin. Técnico: Gernot Rohr,
Árbitro: Fernando Véjar (CHL)
Auxiliares: Carlos Venegas e Wladimir Muñoz (CHL)
VAR: José Cabero (CHL)
Cartão amarelo: Tijani (BEN)
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