Santos tem novo patrocinador em acordo intermediado por família de Neymar

Parceria com o Torcedor Premiado pode gerar até R$ 50 milhões ao clube até o fim de 2027 - (crédito: Divulgação / Umbro)

O Santos anunciopu nesta quarta-feira (7/10) um novo acordo de novo patrocinador para o uniforme. A partir do duelo contra o Flamengo, nesta quinta (8/10), pelo Brasileirão,, na Vila Belmiro, o calção do clube terá a marca do site de sorteios Torcedor Premiado, pertencente à CRM Bônus.

A negociação contou com a intermediação da NR Sports, empresa ligada à família de Neymar. O acordo faz parte de uma operação realizada em agosto, quando a empresa do pai do atacante repassou R$ 12 milhões ao Santos para ajudar o clube a quitar uma dívida que havia provocado um transfer ban na Fifa. Em contrapartida, o Peixe disponibilizou propriedades de seu uniforme para exploração comercial.

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Inicialmente, o contrato com o novo patrocinador vai até dezembro de 2027. No entanto, a parceria poderá ser estendida por até cinco anos, caso o projeto alcance os resultados esperados.

Modelo depende da participação dos torcedores

Diferentemente de um patrocínio tradicional com valor totalmente fixo, o novo acordo prevê uma remuneração vinculada à adesão dos torcedores à plataforma. Dessa forma, quanto maior for o número de assinantes, maior poderá ser o retorno financeiro para o Santos.

A previsão divulgada pela empresa aponta, inclusive, para um potencial de aproximadamente R$ 50 milhões ao Santos durante o período da parceria. O valor, porém, depende do desempenho comercial da plataforma e da quantidade de torcedores que aderirem ao programa.

"Nossa expectativa é que, com o sucesso do Torcedor Premiado, o clube passe a contar com uma nova fonte de receita robusta e relevante neste momento de reconstrução", afirmou Neymar pai.

O programa cobra R$ 1,99 no primeiro mês e R$ 15 a partir do segundo. Assim, os participantes têm acesso a benefícios e também concorrem a diferentes premiações, incluindo valores em dinheiro, celulares e um carro novo mensalmente.

Segundo a empresa, a plataforma já reúne mais de 7 milhões de inscritos. Além dos sorteios, o sistema oferece créditos que podem ser utilizados em estabelecimentos parceiros.



