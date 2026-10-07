Gigante chinesa paga R$ 9 bilhões e vira a maior acionista da Puma

A chinesa Anta Sports concluiu nesta quarta-feira (07/10) a aquisição de uma participação de 29,06% da Puma e passou a ocupar o posto de maior acionista da fabricante alemã de artigos esportivos. O grupo comprou a fatia que pertencia à Artémis SAS, holding da família Pinault, em uma operação avaliada em 1,5 bilhão de euros (R$ 9 bilhões).

A negociação representa, assim, um novo passo na expansão internacional da Anta. Ao mesmo tempo, a Puma busca recuperar espaço no competitivo mercado esportivo global e pretende avançar entre as três maiores marcas do segmento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Anta quer ajudar na expansão global

A Anta Sports pretende compartilhar com a Puma sua experiência em varejo, gestão de marcas e expansão internacional. Além disso, a Anta vê oportunidades especialmente no mercado chinês, onde a Puma ainda possui espaço para ampliar sua participação.

Ding Shizhong, presidente do conselho da Anta Sports, afirmou que o grupo confia no potencial de longo prazo da Puma e na equipe responsável pela transformação estratégica da empresa. A companhia chinesa, inclusive, também destacou que pretende preservar a identidade e a autonomia da marca alemã.

Puma mantém operação independente

A Puma, entretanto, continuará funcionando como uma empresa independente. O CEO Arthur Hoeld recebeu positivamente a chegada da Anta e classificou o investimento como um voto de confiança na estratégia e na administração da companhia.

A mudança acontece em um momento importante para a Puma. A companhia atravessa um processo de transformação que inclui redução de custos, ajustes de pessoal e maior concentração em categorias consideradas estratégicas.

No futebol brasileiro, a Puma fornece material esportivo para quatro equipes da Série A do Campeonato Brasileiro: Bahia, Fluminense, Palmeiras e RB Bragantino.