"Não haverá nada igual em campo", diz Scaloni sobre Messi

O camisa 10, de 39 anos, encerrou uma carreira internacional de mais de duas décadas nesta terça-feira (6/10) com mais um show - (crédito: AFP)

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, disse nesta terça-feira (6/10) que a aposentadoria de Lionel Messi da seleção é um golpe "duro" para a Albiceleste, pois o craque é um jogador "único", embora tenha demonstrado confiança na força do grupo para amenizar sua ausência.

O camisa 10, de 39 anos, encerrou uma carreira internacional de mais de duas décadas nesta terça com mais um show: duas assistências e um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Benin, no estádio Monumental, lotado com mais de 80 mil espectadores.

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"É um jogador único e acredito que não haverá nada igual em campo", disse o treinador na coletiva de imprensa após o jogo.

"A única maneira de compensar isso [sua ausência] é com uma grande equipe, onde todos deem a sua contribuição... acredito que, juntos, podemos suprir essa falta", apontou.

Scaloni acredita que a seleção — atual vice-campeã mundial — é capaz de enfrentar os momentos difíceis que virão sem o craque, símbolo da era mais vitoriosa da Argentina. "Agora é seguir em frente sem ele. Vai ser difícil. Ele mesmo disse que o que vivemos nestes anos não é algo normal. Estamos preparados para enfrentar isso", afirmou.

Scaloni admitiu, no entanto, que será difícil substituir a "aura" do camisa 10, a quem considera o melhor jogador de futebol da história. "Nunca vi isso em ninguém na minha vida. O que ele gera, não vi em mais ninguém. Buscaremos ferramentas, outras alternativas, mas aquela sensação não estará mais presente", reconheceu.

"Gratidão eterna por tudo o que ele nos deu e por ter defendido esta camisa como ninguém. Para mim, foi um sonho tê-lo comandado. Disse isso a ele na frente de todos, com a pouca energia que eu tinha para falar: em nenhum momento da minha vida imaginei que seria técnico do melhor jogador da história", acrescentou.

O técnico explicou as lágrimas que derramou antes do início da partida, especialmente durante o hino nacional. "Eu estava triste, porque um jogador único está indo embora (...) ele nos deixa um legado incrível", afirmou.

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Scaloni, que negocia a renovação de seu contrato, garantiu que a nova geração de jogadores está trazendo "frescor" à seleção. "Estamos contentes, apesar de três partidas que não foram exatamente do nível que queríamos. No fim das contas, buscamos nos reunir, trabalhar novos conceitos e observar como eles se entrosam", explicou.

A Albiceleste goleou em seus três amistosos da Data Fifa: 4 a 0 na Bolívia, 7 a 0 em Burkina Faso e 3 a 0 no Benin. Messi jogou apenas neste último.