Vasco busca revanche em clássico para disparar do Z4 do Brasileiro

Vasco busca vitória para se consolidar no Brasileirão - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Depois de finalmente fechar uma rodada fora do Z4, o Vasco terá a missão de vencer o Botafogo no clássico da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino, aliás, busca sua revanche fora de casa.

No primeiro turno, o time foi derrotado em pleno São Januário, por 2 a 1. Naquela ocasião, os dois times tinham treinadores diferentes. Enquanto o Cruz-Maltino estava sob a tutela de Renato Gaúcho, o Glorioso era comandado por Franclim Carvalho.

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Passado um turno, as equipes vivem momentos distintos. O Botafogo está no meio da tabela, mas ainda é próximo do Z4. Já o Vasco voltou a sonhar e, 11 rodadas depois, deixou o bloco dos quatro últimos.

Com 31 pontos, o Cruz-Maltino pode chegar aos 34 em caso de triunfo no Nilton Santos e, assim, ficar a apenas um ponto do Glorioso, que soma 35. Como o time da Colina tem um jogo a menos, seu aproveitamento de pontos seria melhor que o do rival.

Em outras frentes, a equipe de Pedro Emanuel aparece nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O duelo internacional, inclusive, é no dia 13 de outubro, diante do Boca Juniors (ARG), em Buenos Aires.