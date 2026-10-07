Léo Ortiz desfalca o Flamengo contra o Santos; os relacionados

Léo Ortiz vira desfalque de última hora para o Flamengo contra o Santos - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo divulgou na tarde desta quarta-feira (7/10) os relacionados para o duelo contra o Santos, nesta quinta (8/10), na Vila Belmiro. E a lista consta com um novo desfalque para o técnico Leonardo Jardim. Trata-se do zagueiro Léo Ortiz.

O defensor, afinal, seguirá no Rio de Janeiro para tratar de problemas pessoais, de acordo com comunicado do próprio Fla. Assim, ele não viaja com o resto da delegação rumo à Baixada Santista, onde ocorre o duelo da 29ª rodada do Brasileirão. O voo, aliás, sai do RJ às 16h, segundo previsão da agenda do Flamengo. Com a baixa de Ortiz, Vitão e Danilo disputam vaga no lado direito da zaga rubro-negra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além dele, há outros problemas confirmados. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, por exemplo, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo DM do clube. Ele sofreu uma lesão de grau 2 na região posterior da coxa direita. Já o volante Evertton Araújo está em vias de retornar após se recuperar de lesão grau 3 no adutor da coxa esquerda. Assim, já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia.

O meia de Arrascaeta, por sua vez, se recupera de cirurgia para corrigir uma fratura em seu punho esquerdo. Por fim, Varela só desembarca no Rio de Janeiro nesta quarta após defender o Uruguai na Data Fifa. Uma surpresa na lista, porém, é a presença de Valência, que defendeu o Equador nestes últimos dias.

Confira os relacionados do Flamengo