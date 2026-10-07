Jogadores brigam durante partida da Copa do Brasil sub-20; assista

Jogadores trocam socos durante confronto válido pela Copa do Brasil Sub-20 - (crédito: Reprodução / 'X'/ @ruzarn)

O confronto entre América-RN e Piauí, válido pela segunda fase da Copa do Brasil sub-20, disputado nesta quarta-feira (7/10), foi interrompido durante o próprio curso em razão de uma briga entre jogadores. O conflito tomou forma já no fim do duelo, quando o América vencia por 3 x 2. A partida foi disputada em Parnamirim, na Região Metropolitana de Natal (RN).



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À altura dos 46' da etapa complementar, Victor, do Piauí, iniciou confronto físico contra Jadson, do América. No chão, ambos trocaram socos. Em seguida, entraram na confusão as turmas do "deixa disso", e dos apoiadores das agressões.

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Depois de encerrado o tumulto, a dupla acabou expulsa da partida. O América-RN, com o triunfo, garantiu a classificação às oitavas de final do torneio.

Assista ao conflito acontecido na Arena América:

???? PÊIA PRA 100 Copa do Brasil Sub-20, em Parnamirim. https://t.co/YZSASYgl78 — Ruza | ???? (@ruzarn) October 7, 2026