Brasil cai para 6º no ranking da Fifa após ser ultrapassado por Portugal

Seleção Brasileira fez jogo de aproximações e trocas de passe mais efetivas. No entanto, foi vazada pelo quarto duelo seguido e ampliou preocupação - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira voltou a registrar queda no ranking de seleções da Fifa, principal entidade do futebol no mundo. Na relação mais recente, divulgada nesta quarta-feira (7/10), a Canarinho foi ultrapassada por Portugal e perdeu a quinta posição. Agora, em sexto, soma 1806.51 pontos, ante 1807.69 dos lusos. O montante foi atualizado após a última leva de amistosos. O Brasil enfrentou Austrália (duas vezes, com um empate e uma vitória) e Índia (vitória).

Com isso, a equipe verde-amarela volta a registrar queda no ranking em 2026. A última aconteceu entre os balanços de janeiro (5º) e abril (6º). Neste ano, a Seleção segue sem conseguir deixar o raio das duas posições citadas. No ranking seguinte, divulgado em junho, antes da Copa, ainda era 6º. No que seguiu, em julho, retornou à quinta colocação, mas, agora, voltou a cair.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No balanço da vez, Portugal foi a única seleção do top-10 a subir de posição. Enquanto isso, a atual campeã do mundo e da Europa, a Espanha, ostenta larga vantagem na ponta. São 2011.57 pontos. Montante expressivamente superior ao da vice-líder, a Argentina, que conta com 1972.80. A França fecha o pódio, com 1958.86.

Leia também: Sem pedido de desculpas, Cristiano Ronaldo não pretende voltar à seleção



Além de ter vencido os quatro primeiros compromissos nas rodadas inaugurais da Liga das Nações, La Roja exibe a maior sequência da história do futebol de seleções sem perder uma partida. Ao todo, são 40 jogos de invencibilidade. O dado está de pé desde março de 2024.

O próximo ranking será divulgado em 18 de novembro deste ano. A data antecede a próxima Data Fifa. A Seleção Brasileira entrará em campo em duas oportunidades durante a parada. A primeira está marcada para para 14 de novembro, contra o Japão. Três dias depois, no dia 17, joga diante de Singapura, onde os dois duelos serão realizados.



