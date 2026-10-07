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Vitinho, do Internacional, faz gol mais rápido do Brasileirão 2026

Gol no primeiro ataque do Internacional contra o Corinthians é o mais rápido do Brasileirão na temporada

Vitinho lidera ranking de gols mais rápidos do Brasileirão de 2026 - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)
Vitinho lidera ranking de gols mais rápidos do Brasileirão de 2026 - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

O Campeonato Brasileiro tem um novo gol mais rápido na temporada. Vitinho precisou de apenas 42 segundos para balançar as redes pelo Internacional contra o Corinthians, nesta quarta-feira (7), no Beira-Rio, pela 29ª rodada da competição.

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O atacante recebeu a bola perto da área e finalizou contra a meta do goleiro Hugo Souza e colocou o Colorado em vantagem logo no início da partida. O Colorado começou a partida na 18ª colocação, com 28 pontos. O Timão, por outro lado, que perdeu as últimas seis partidas pelo Brasileirão, está em 14º, com 32.

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Vitinho lidera gols mais rápidos do Brasileirão

Até então, o recorde pertencia a Mendoza, do Athletico-PR, que marcou aos 51 segundos contra o Cruzeiro, em 18 de março. Naquela ocasião, o Furacão venceu a Raposa por 2 a 1, na Arena da Baixada. Agora, Vitinho superou a marca em nove segundos e estabeleceu o novo recorde. Dessa forma, o Brasileirão registra o quarto gol-relâmpago e o mais rápido da temporada até aqui.

Vitinho (INT) – Internacional x Corinthians – 00:42 – 07/10/2026
Mendoza (CAP) – Athletico-PR x Cruzeiro – 00:51 – 18/03/2026
Agustín Canobbio (FLU) – Vasco x Fluminense – 00:52 – 18/03/2026
Tomás Cuello (CAM) – Atlético-MG x Internacional – 01:24 – 11/03/2026

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/10/2026 20:22
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