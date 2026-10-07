Internacional vence o Corinthians e respira na luta contra o Z4

Com novo treinador e torcida em peso, o Internacional venceu o Corinthians por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitinho e Alan Patrick marcaram para os Colorados, enquanto André descontou para o Timão.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com o resultado, o Internacional ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento e chegou aos 29 pontos, na 17ª colocação. O Corinthians, por sua vez, permanece com 32 pontos e ocupa provisoriamente a 16ª posição na tabela.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Gol-relâmpago do Internacional no primeiro tempo
O Internacional precisou de poucos segundos para abrir o placar no Beira-Rio. Logo no primeiro ataque, Alan Patrick encontrou Vitinho dentro da área, e o atacante superou o goleiro Hugo Souza para colocar o Colorado em vantagem. Em seguida, os donos da casa continuaram no ataque e tiveram novas oportunidades com Vitinho e Thiago Maia, mas não conseguiram ampliar.
O Corinthians, entretanto, tentou reagir e quase deixou tudo igual. Matheuzinho recebeu passe de Yuri Alberto dentro da área e acertou a trave esquerda de Anthoni. Em seguida, Yuri Alberto também finalizou no poste. Mesmo assim, o Internacional conseguiu sustentar a vantagem até o intervalo.
Colorado amplia, mas Timão reage
O Internacional ampliou a vantagem aos 31?. Bruno Henrique aproveitou uma bobeada de Garro, roubou a bola e acionou Alan Patrick, que apareceu livre para finalizar e balançar as redes pela segunda vez para o Colorado. O Corinthians, porém, respondeu rapidamente e diminuiu a diferença três minutos depois.
Aos 34?, Matheus Bidu cruzou para a área, e André subiu para cabecear e diminuir para o Timão. Na reta final, o Corinthians apostou nas bolas aéreas em busca do empate, enquanto o Internacional explorou os espaços pelas alas. Apesar da pressão alvinegra, o Colorado segurou a vantagem e confirmou a vitória por 2 a 1 no Beira-Rio.
Próximos Compromissos
O Internacional terá um Gre-Nal pela frente na próxima rodada do Brasileirão. Neste domingo (11), o Colorado visita o Grêmio, às 17h30 (de Brasília), na Arena, pela 30ª rodada. Ao mesmo tempo, o Corinthians encara o Palmeiras em mais um Derby, no Nubank Parque.
INTERNACIONAL 2×1 CORINTHIANS
Brasileirão – 29ª Rodada
Data e horário: 07/10/2026 (quarta-feira), ás 19h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Gols: Vitinho, 1’/2ºT (1-0); Alan Patrick, 31’/2ºT (2-0); André, 34’/2ºT (2-1).
INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho (Ronaldo, 28’/2ºT), Bernabei (Matheus Bahia, 19’/2ºT); Aguirre (Paulinho, intervalo), Villagra, Thiago Maia (Bruno Henrique, 19’/2ºT), Alan Patrick; Vitinho, Alerrandro (Carbonero, 28’/2ºT). Técncico: Eduardo Baptista.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon (André, intervalo), Rodrigo Garro (Pedro Raul, 42’/2ºT); Kaio César, Memphis Depay (Matheus Pereira, 42’/2ºT), Yuri Alberto (Gui Negão, 28’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões Amarelos: Bernabei, Villagra, Paulinho, Gabriel Mercado (INT); Breno Bidon, Kaio César, Gustavo Henrique, Rodrigo Garro, Gui Negão (COR).
Saiba Mais
- Esportes Brasil cai para 6º no ranking da Fifa após ser ultrapassado por Portugal
- Esportes Léo Ortiz desfalca o Flamengo contra o Santos; os relacionados
- Esportes Santos tem novo patrocinador em acordo intermediado por família de Neymar
- Esportes Coritiba lança camisa especial para o Outubro Rosa com inspiração japonesa
- Esportes Gigante chinesa paga R$ 9 bilhões e vira a maior acionista da Puma
- Esportes MP vê cenário favorável a pedido de intervenção no Corinthians