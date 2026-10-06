Minas x Cresspom: as goleiras da final com transmissão da TV Brasília

Camila é um dos destaques do Minas na temporada: ajudou o time a subir para a Série A1 do Brasileirão em 2027 - (crédito: Divulgação/Cresspom/@me_sports_2021)

Todo grande time começa por uma grande goleira. E a final do Campeonato Candango Feminino, no domingo, às 10h30, no Estádio Bezerrão, não foge à regra. O jogo da taça entre Minas Brasília e Cresspom vai opor as duas arqueiras mais eletrizantes da competição local. Defendendo as Minas, estará Thaynara. Do lado das Pumas do Cerrado, Camila é o destaque. Em uma decisão de dois times bastante ofensivos, as duas servem como o ponto de equilíbrio defensivo perfeito. A TV Brasília exibe o duelo decisivo ao vivo.

Equipes mais eficientes do Candangão, as finalistas marcaram 42 vezes em três jogos. O Minas Brasília responde por 25 gols, enquanto o Cresspom anotou os outros 17. Mas tamanho poder ofensivo passa pela certeza de contar com goleiras seguras. Thaynara e Camila sofreram apenas um gol cada, justamente no encontro de esquenta dos times na última rodada do torneio. O 1x1 serviu para as rivais se conhecerem e prepararem as armas para lutar pelo título.

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Thaynara Novais criou intimidade com o futebol desde nova. Aos 10 anos, já cultivava o sonho de brilhar nos gramados. Fruto dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's), a goleira viu a oportunidade de realizar os desejos de competir e poder viajar praticando o esporte. A carreira com passagens por Sport, Iranduba, Mixto, Itabirito e outros gerou experiência para a goleira, natural de Mucurici, no Espírito Santo, viver o bom momento atual no Minas Brasília.

"Me sinto muito bem em jogar pelo Minas. É um clube que dá muito valor à modalidade e tem uma representatividade muito grande no cenário", elogiou. No Candangão, com a ausência da lesionada Rubi, Thaynara assumiu a titularidade e vem correspondendo. Na escalação inicial da técnica Kethleen Azevedo, Thay mostrou segurança debaixo das redes quando foi acionada. "É uma experiência incrível para mim. Eu estava sem jogar e, agora, posso mostrar um pouco do meu trabalho e ajudar o clube a ser campeão", prospectou.

Thaynara ganhou a titularidade no Cresspom durante o campeonato

Baiana de Teixeira de Freitas, Camila começou a jogar na cidade natal. Até os 16 anos, não encarava o esporte como profissão. A brincadeira virou coisa séria quando o primeiro professor, Manivaldo, a tirou das posições de linha por enxergar potencial debaixo das traves. "Comecei a me destacar, treinar todos os dias e joguei campeonatos na minha cidade. Passei em uma peneira em Prado-BA e iniciei minha carreira no futebol baiano. Joguei por Santos e Vasco antes de vir para Brasília", contou.

A relação de Camila com o Cresspom é recente. A arqueira foi contratada para o Candangão após passagem pelo 3B da Amazônia. A goleira rapidamente somou qualidade ao elenco da técnica Janaína Queiroz. Para a arqueira de 29 anos, a decisão contra o Minas ainda tem um detalhe especial. No ano passado, ela defendeu a equipe adversária. "Joguei no Minas em 2025. É um clube com uma camisa muito grande. As pessoas lá apoiam muito o futebol feminino e trabalham pela evolução da modalidade", relembra.

Embaladas pela segurança das goleiras, as finalistas vão lutar por hegemonia. Maior campeão local, com sete conquistas, o Cresspom não levanta a taça desde 2015. Atual detentor do troféu, o Minas Brasília mira o quinto e a manutenção do protagonismo. Ingredientes suficientes para garantir uma final movimentada. "Peço muito para que a torcida nos apoie no domingo. O futebol feminino precisa de mais pessoas nos incentivando. Merecemos muito essa visibilidade", pediu Camila.

*Estagiários sob a supervisão de Danilo Queiroz

Cinco perguntas para...

ALEX MARTINS, DIRETOR-EXECUTIVO DA TV BRASÍLIA

Qual a importância da transmissão da final do Candangão para a emissora?Eu sempre acreditei no esporte como um dos setores que ajudam a aproximar um veículo de comunicação da população. Traz entretenimento e uma lição saudável de vida, de melhorar a condição física, de incentivar. O objetivo é esse: trazer para dentro do veículo uma transmissão que nos aproxime do público e o leve a curtir sua grande paixão, pois o brasileiro é apaixonado por futebol.

E a final vem na esteira do crescimento do futebol feminino. Como vê esse momento da modalidade?O futebol feminino realmente está em alta. Muita gente procura fazer com que a modalidade tenha um destaque maior. A mídia televisiva começou a dar apoio e, em 2027, teremos a Copa do Mundo Feminina no Brasil, com Brasília como uma das sedes. Queremos estar juntos desse movimento, desse novo tempo e desse incentivo ao futebol feminino.

Qual será o aparato adotado na transmissão para levar o jogo ao público da TV Brasília?Montamos uma estrutura relativamente grande. Temos vários profissionais nos apoiando: do Correio, da TV Brasília, e estamos contratando terceirizados e uma produtora para termos, realmente, um show de imagem e de transmissão, levando para o nosso telespectador um produto de grande qualidade. Vamos redistribuir o mesmo sinal nas nossas redes sociais, no YouTube da TV Brasília e do próprio Correio.

É, também, o cumprimento de uma função social? Quais as perspectivas nesse contexto?A TV é um produto que precisa estar próximo do povo. Então, temos a expectativa de estar cada vez mais perto da população, levando facilidade de expressar sua opinião e informação de qualidade que possa ajudar a modificar sua vida em determinados aspectos. Acredito que a nossa grande expectativa é inserir novamente a TV Brasília no meio do esporte e junto da população, em algo que é popular e que todos gostam.

Qual recado e convite deixa ao público antes da decisão?A gente tem uma grande expectativa. Estamos chamando o pessoal tanto para ir ao estádio quem estiver por perto, vai ser uma festa bonita, quanto para assistir na TV Brasília. Vai ser um dia muito alegre, um dia de festa onde vamos conhecer o campeão atual do nosso futebol feminino do Distrito Federal. Vai ser muito bacana. Teremos um envolvimento e uma participação grande de todos.

*Estagiários sob a supervisão de Danilo Queiroz