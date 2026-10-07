Corinthians demite Fernando Diniz após sétima derrota seguida

Fernando Diniz não é mais técnico do Corinthians. O anúncio da demissão ocorreu nesta quarta-feira (7), logo após a derrota para o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileiro. A decisão encerra uma passagem de seis meses do comandante pelo clube.

A sequência de resultados pesou para a saída do técnico. Com o novo revés para o Colorado, o Timão chegou à sétima derrota consecutiva no Brasileirão, depois de perder para Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo e Fluminense. Assim, o Timão estacionou nos 32 pontos e ficou cada vez mais próximo da zona de rebaixamento.

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Corinthians vive queda de rendimento no Brasileirão

Além da sequência negativa no campeonato, Diniz deixa o Corinthians após eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Ao longo de seis meses, o treinador comandou a equipe em 33 partidas oficiais, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas, alcançando 47,5% de aproveitamento.

O rendimento, aliás, despencou após a pausa para a Copa do Mundo. Antes da interrupção, o clube havia conquistado nove vitórias, empatado quatro vezes e sofrido três derrotas em 16 partidas sob o comando do treinador. Naquele período, a equipe alcançou 64,6% de aproveitamento.

Após a retomada das competições, porém, o cenário mudou completamente. Em 17 jogos, o Timão venceu apenas quatro vezes, empatou outras quatro e sofreu nove derrotas. Dessa forma, o aproveitamento caiu para 33,3%, aumentando a pressão sobre o treinador a cada rodada.

Recentemente, Diniz ainda teve duas semanas livres para trabalhar durante a Data Fifa antes do retorno do Brasileirão. O Corinthians, mesmo assim, voltou a campo e sofreu mais uma derrota, desta vez diante do Internacional, no Beira-Rio. Agora, a diretoria terá de buscar um novo comandante para tentar afastar o clube da zona de perigo com nove jogos restantes.